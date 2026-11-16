Одні виїхали за кордон, інші залишилися в Україні: де зараз судді "Танцюють всі"

24 Канал розповідає, де зараз судді "Танцюють всі", чим вони займаються та як змінилися їхні кар'єри після популярного телепроєкту.

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Раду Поклітару продовжує створювати вистави в Україні

Раду Поклітару / Фото з Інстаграму radupoklitaru_official_page

Одного з найвимогливіших суддів шоу глядачі пам'ятають за гострими оцінками та принциповістю. Сьогодні Раду Поклітару залишається в українському мистецтві: він очолює театр "Київ Модерн-балет", створює хореографічні постановки та гастролює.

У театральному сезоні 2026–2027 років балетмейстер представив нові роботи, зокрема постановку "ДискриміНАЦІЯ". Його театр продовжує виступати на українських та міжнародних сценах.

Влад Яма облаштував життя у США

Влад Яма / Фото з Інстаграму vladyama_official

Після початку повномасштабної війни хореограф виїхав з України разом із родиною. Зараз Влад Яма живе у США, зокрема в Маямі, та продовжує працювати у сфері розваг.

За кордоном він виступає як диджей, ведучий і бере участь у приватних заходах. Водночас його рішення залишити Україну та поява на вечірках російської спільноти викликали чимало критики. Сам танцівник періодично виходить на зв'язок у соцмережах, однак до України не повернувся.

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Тетяна Денисова продовжила кар'єру в Росії

Тетяна Денисова / Фото ТСН

Тетяна Денисова після роботи в українському "Танцюють всі" продовжила будувати кар'єру на російському телебаченні. Навіть після початку повномасштабного вторгнення хореографиня працювала в Росії.

Водночас публічно засуджувати російську агресію вона не стала. Через це СТБ припинив із нею співпрацю та прибрав її участь з українського проєкту "Танці. World of Dance".

Франциско Гомес не забув про Україну

Франциско Гомес / Фото з Інстаграму siscogomez

Британський хореограф Франциско Гомес свого часу став одним із найулюбленіших суддів глядачів. Він працював із Мадонною, Pink та Кайлі Міноуг, а в Україні відкрив танцювальну студію Release Dance Complex.

Зараз Гомес продовжує міжнародну кар'єру, живе між Великою Британією та США й навчає танцівників. Він також не приховує своєї прихильності до України, яку називав другим домом.

Костянтин Томільченко працює над новими постановками

Костянтин Томільченко / Колаж 24 Каналу

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Костянтин Томільченко після "Танцюють всі" не відійшов від творчої професії. Хореограф продовжує працювати в Україні, займається режисурою та постановками.

У його творчому доробку – робота над Євробаченням, масштабними шоу та America's Got Talent. У вересні 2026 року в Харкові відбулася прем'єра його нової хореографічної роботи "У скронях. Жнива".

Олексія Литвинова не стало у 2014 році

Олексій Литвинов / Колаж 24 Каналу

Олексій Литвинов, який оцінював учасників ранніх сезонів, помер 9 грудня 2014 року в Харкові на 60-му році життя. Останні роки хореограф боровся з важкою хворобою.

Його пам'ятають як талановитого педагога, який присвятив танцювальному мистецтву десятиліття.

А от саме шоу, яке свого часу познайомило глядачів із цими хореографами, невдовзі повернеться на українські екрани. Уже відомо, коли відбудеться прем'єра нового сезону "Танцюють всі" та хто увійшов до складу журі.