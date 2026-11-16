Одні виїхали за кордон, інші залишилися в Україні: де зараз судді "Танцюють всі"

Костянтин Томільченко та Влад Яма / Колаж 24 Канал
Колись вони визначали, хто стане зіркою танцювального майданчика, а їхні коментарі обговорювали не менше, ніж виступи учасників. Та після завершення шоу життя колишніх суддів склалося зовсім по-різному.
24 Канал розповідає, де зараз судді "Танцюють всі", чим вони займаються та як змінилися їхні кар'єри після популярного телепроєкту.
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Раду Поклітару продовжує створювати вистави в Україні
Одного з найвимогливіших суддів шоу глядачі пам'ятають за гострими оцінками та принциповістю. Сьогодні Раду Поклітару залишається в українському мистецтві: він очолює театр "Київ Модерн-балет", створює хореографічні постановки та гастролює.
У театральному сезоні 2026–2027 років балетмейстер представив нові роботи, зокрема постановку "ДискриміНАЦІЯ". Його театр продовжує виступати на українських та міжнародних сценах.
Влад Яма облаштував життя у США
Після початку повномасштабної війни хореограф виїхав з України разом із родиною. Зараз Влад Яма живе у США, зокрема в Маямі, та продовжує працювати у сфері розваг.
За кордоном він виступає як диджей, ведучий і бере участь у приватних заходах. Водночас його рішення залишити Україну та поява на вечірках російської спільноти викликали чимало критики. Сам танцівник періодично виходить на зв'язок у соцмережах, однак до України не повернувся.
Тетяна Денисова продовжила кар'єру в Росії
Тетяна Денисова після роботи в українському "Танцюють всі" продовжила будувати кар'єру на російському телебаченні. Навіть після початку повномасштабного вторгнення хореографиня працювала в Росії.
Водночас публічно засуджувати російську агресію вона не стала. Через це СТБ припинив із нею співпрацю та прибрав її участь з українського проєкту "Танці. World of Dance".
Франциско Гомес не забув про Україну
Британський хореограф Франциско Гомес свого часу став одним із найулюбленіших суддів глядачів. Він працював із Мадонною, Pink та Кайлі Міноуг, а в Україні відкрив танцювальну студію Release Dance Complex.
Зараз Гомес продовжує міжнародну кар'єру, живе між Великою Британією та США й навчає танцівників. Він також не приховує своєї прихильності до України, яку називав другим домом.
Костянтин Томільченко працює над новими постановками
Костянтин Томільченко після "Танцюють всі" не відійшов від творчої професії. Хореограф продовжує працювати в Україні, займається режисурою та постановками.
У його творчому доробку – робота над Євробаченням, масштабними шоу та America's Got Talent. У вересні 2026 року в Харкові відбулася прем'єра його нової хореографічної роботи "У скронях. Жнива".
Олексія Литвинова не стало у 2014 році
Олексій Литвинов, який оцінював учасників ранніх сезонів, помер 9 грудня 2014 року в Харкові на 60-му році життя. Останні роки хореограф боровся з важкою хворобою.
Його пам'ятають як талановитого педагога, який присвятив танцювальному мистецтву десятиліття.
А от саме шоу, яке свого часу познайомило глядачів із цими хореографами, невдовзі повернеться на українські екрани. Уже відомо, коли відбудеться прем'єра нового сезону "Танцюють всі" та хто увійшов до складу журі.
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