Колись вони представляли Україну на найбільшій музичній сцені Європи та збирали прихильників по всьому світу. Однак долі артистів склалися по-різному: одні продовжують розвивати українську музику, інші обрали життя за кордоном, а дехто зрадив свою країну.

Україна дебютувала на Євробаченні у 2003 році, а вже наступного року здобула першу перемогу завдяки Руслані. Відтоді нашу країну представляли десятки талановитих виконавців, однак не всі залишилися в українському шоубізнесі. 24 Канал розповідає, де зара артисти, які виступали на Євробаченні у 2000-х.

Олександр Пономарьов – перший представник України на Євробаченні

У 2003 році Україна вперше взяла участь у пісенному конкурсі Євробачення. Честь представляти країну випала Олександру Пономарьову, який виступив у латвійській Ризі з композицією Hasta la Vista. Артист посів 14 місце.

Олександр Пономарьов – Hasta la Vista: дивіться виступ

Після конкурсу співак не зник зі сцени. Він продовжив музичну кар'єру, випускав нові композиції та працював із молодими виконавцями. Водночас повномасштабна війна змінила його діяльність: Пономарьов долучається до благодійних концертів і підтримує українських військових.

У 2026 році артист також здивував шанувальників новим творчим напрямком. Він дебютував як письменник, випустивши футуристичний роман, та заснував власне книжкове видавництво "З ранку до ночі".

Руслана – переможниця, яка продовжує представляти Україну у світі

У 2004 році Руслана Лижичко принесла Україні першу перемогу на Євробаченні. Її Wild Dances із запальними ритмами та гуцульськими мотивами підкорила європейську аудиторію. Співачка набрала 280 балів і стала переможницею конкурсу.

Руслана – Wild Dances: дивіться виступ

Після тріумфу артистка продовжила розвивати музичну кар'єру та представляти українську культуру за кордоном. Вона також активно займається громадською діяльністю, підтримує Україну та долучається до міжнародних ініціатив.

Після початку повномасштабного вторгнення Руслана використовувала свою впізнаваність, щоб привертати увагу світу до війни та допомагати українцям. Співачка залишається однією з найвідоміших переможниць Євробачення в історії України.

"Ґринджоли" – гурт, який став символом Помаранчевої революції

У 2005 році Україна вперше приймала Євробачення. Представниками країни стали "Ґринджоли" з композицією "Разом нас багато". Пісня, яка стала одним із символів Помаранчевої революції, на міжнародному конкурсі посіла 19 місце.

"Ґринджоли" – "Разом нас багато": дивіться виступ

Після Євробачення колектив випустив ще кілька музичних робіт, однак поступово припинив концертну діяльність. Зрештою гурт фактично розпався, а його учасники обрали різні життєві шляхи.

Нині проєкт представляє переважно його засновник Роман Калин. Він мешкає в Івано-Франківську та займається саундпродюсуванням. Зокрема, співпрацює із Сергієм Лазановським – переможцем шоу "Голос країни". Музикант створює пісні, працює над аранжуваннями та допомагає молодим виконавцям розвиватися в українській індустрії.

Тіна Кароль – від Євробачення до тренерського крісла

У 2006 році Україну на конкурсі представляла Тіна Кароль. У грецьких Афінах вона виконала композицію Show Me Your Love, з якою посіла сьоме місце.

Тіна Кароль – Show Me Your Love: дивіться виступ

Після конкурсу співачка стала однією з найвідоміших артисток української естради. Вона випускала альбоми, збирала великі концертні майданчики та неодноразово ставала тренеркою популярних музичних проєктів, зокрема "Голосу країни".

Вєрка Сердючка – артистка, яка підкорила Європу та не приховує позиції

У 2007 році Україну на Євробаченні представив Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки. Його Dancing Lasha Tumbai стала одним із найяскравіших номерів того року. Артист посів друге місце, поступившись лише представниці Сербії Марії Шерифович.

Вєрка Сердючка – Dancing Lasha Tumbai: дивіться виступ

Після конкурсу Данилко продовжив виступати в образі Сердючки, а його пісні стали впізнаваними далеко за межами України. Водночас артист не обмежується лише розважальним образом.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Данилко засудив агресію та долучився до благодійних виступів на підтримку України. Він продовжує гастролювати разом із бендом, виступає в Україні та за кордоном.

У 2026 році Вєрка Сердючка також долучилася до масштабного Eurovision Song Contest Live Tour, присвяченого 70-річчю конкурсу.

Ані Лорак – від другого місця на Євробаченні до російського громадянства

У 2008 році Україну представляла Ані Лорак із піснею Shady Lady. На конкурсі в Белграді артистка посіла друге місце, ставши однією з найуспішніших українських учасниць Євробачення.

Ані Лорак – Shady Lady: дивіться виступ

Однак подальший шлях співачки викликав чимало обурення в Україні. Після початку російської агресії у 2014 році Лорак не припинила співпрацю з російським шоубізнесом, продовжила виступати в Росії та фактично переїхала до країни-агресорки.

Після 24 лютого 2022 року артистка не засудила російське вторгнення. Натомість вона продовжила будувати кар'єру в Росії, де виступає та бере участь у місцевих телевізійних проєктах.

Ба більше, у 2024 році президент України позбавив Кароліну Куєк державних нагород. А в червні 2025 року стало відомо, що вона отримала російське громадянство.

Таким чином, артистка, яка колись представляла Україну на міжнародній сцені, зрештою зрадила свою Батьківщину та зробила вибір на користь Росії.

Світлана Лобода – кар'єра в Росії та спроби повернути довіру українців

Останньою представницею України на Євробаченні у 2000-х стала Світлана Лобода. У 2009 році вона виступила в Москві з композицією Be My Valentine! (Anti-Crisis Girl) та посіла 12 місце.

Світлана Лобода – Be My Valentine!: дивіться виступ

Після конкурсу співачка активно розвивала кар'єру в Росії, де здобула широку популярність. Навіть після окупації Криму та початку війни на Донбасі у 2014 році вона продовжувала виступати для російської аудиторії.

Після повномасштабного вторгнення у 2022 році Лобода виїхала з Москви та публічно засудила російську агресію. Співачка почала допомагати українцям, давала благодійні концерти та випускала україномовні композиції.

Нині артистка живе в Ризі, Латвія, та продовжує гастролювати за кордоном. Водночас її позиція залишається неоднозначною для частини української аудиторії: Лобода продовжує виконувати пісні російською мовою та не відмовилася від усього російськомовного репертуару.

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