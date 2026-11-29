Украина дебютировала на "Евровидении" в 2003 году, а уже в следующем году одержала первую победу благодаря Руслане. С тех пор нашу страну представляли десятки талантливых исполнителей, однако не все остались в украинском шоу-бизнесе. 24 Канал рассказывает, где сейчас находятся артисты, выступавшие на "Евровидении" в 2000-х.

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Александр Пономарев – первый представитель Украины на "Евровидении"

В 2003 году Украина впервые приняла участие в песенном конкурсе "Евровидение". Честь представлять страну выпала Александру Пономареву, который выступил в латвийской Риге с композицией "Hasta la Vista". Артист занял 14-е место.

Александр Пономарев – "Hasta la Vista": смотрите выступление

После конкурса певец не исчез со сцены. Он продолжил музыкальную карьеру, выпускал новые композиции и работал с молодыми исполнителями. В то же время полномасштабная война изменила его деятельность: Пономарев участвует в благотворительных концертах и поддерживает украинских военных.

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В 2026 году артист также удивил поклонников новым творческим направлением. Он дебютировал как писатель, выпустив футуристический роман, и основал собственное книжное издательство "С утра до ночи".

Руслана – победительница, которая продолжает представлять Украину в мире

В 2004 году Руслана Лыжичко принесла Украине первую победу на "Евровидении". Ее песня "Wild Dances" с зажигательными ритмами и гуцульскими мотивами покорила европейскую аудиторию. Певица набрала 280 баллов и стала победительницей конкурса.

Руслана – "Wild Dances": смотрите выступление

После триумфа артистка продолжила развивать музыкальную карьеру и представлять украинскую культуру за рубежом. Она также активно занимается общественной деятельностью, поддерживает Украину и участвует в международных инициативах.

После начала полномасштабного вторжения Руслана использовала свою известность, чтобы привлечь внимание мира к войне и помогать украинцам. Певица остается одной из самых известных победительниц "Евровидения" в истории Украины.

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"Гринджолы" – группа, ставшая символом Оранжевой революции

В 2005 году Украина впервые принимала "Евровидение". Представителями страны стали "Гринджолы" с композицией "Вместе нас много". Песня, ставшая одним из символов Оранжевой революции, заняла на международном конкурсе 19-е место.

"Гринджолы" – "Вместе нас много": смотрите выступление

После "Евровидения" коллектив выпустил еще несколько музыкальных работ, однако постепенно прекратил концертную деятельность. В итоге группа фактически распалась, а ее участники выбрали разные жизненные пути.

Сейчас проект представляет в основном его основатель Роман Калин. Он живет в Ивано-Франковске и занимается саундпродюсированием. В частности, он сотрудничает с Сергеем Лазановским – победителем шоу "Голос страны". Музыкант сочиняет песни, работает над аранжировками и помогает молодым исполнителям развиваться в украинской индустрии.

Тина Кароль – от "Евровидения" до тренерского кресла

В 2006 году Украину на конкурсе представляла Тина Кароль. В греческих Афинах она исполнила композицию Show Me Your Love, с которой заняла седьмое место.

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Тина Кароль – Show Me Your Love: смотрите выступление

После конкурса певица стала одной из самых известных артисток украинской эстрады. Она выпускала альбомы, собирала большие залы и неоднократно стала тренером популярных музыкальных проектов, в частности "Голоса страны".

Верка Сердючка – артистка, покорившая Европу и не скрывающая своих взглядов

В 2007 году Украину на "Евровидении" представил Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. Его "Dancing Lasha Tumbai" стала одним из самых ярких номеров того года. Артист занял второе место, уступив лишь представительнице Сербии Марии Шерифович.

Верка Сердючка – "Dancing Lasha Tumbai": смотрите выступление

После конкурса Данилко продолжил выступать в образе Сердючки, а его песни стали узнаваемыми далеко за пределами Украины. В то же время артист не ограничивается только развлекательным образом.

После начала полномасштабного вторжения России Данилко осудил агрессию и присоединился к благотворительным выступлениям в поддержку Украины. Он продолжает гастролировать вместе с группой, выступает в Украине и за рубежом.

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В 2026 году Верка Сердючка также присоединилась к масштабному Eurovision Song Contest Live Tour, посвященному 70-летию конкурса.

Ани Лорак – от второго места на "Евровидении" до российского гражданства

В 2008 году Украину представляла Ани Лорак с песней Shady Lady. На конкурсе в Белграде артистка заняла второе место, став одной из самых успешных украинских участниц "Евровидения".

Ани Лорак – Shady Lady: смотрите выступление

Однако дальнейший путь певицы вызвал немало возмущения в Украине. После начала российской агрессии в 2014 году Лорак не прекратила сотрудничество с российским шоу-бизнесом, продолжила выступать в России и фактически переехала в страну-агрессора.

После 24 февраля 2022 года артистка не осудила российское вторжение. Напротив, она продолжила строить карьеру в России, где выступает и участвует в местных телевизионных проектах.

Более того, в 2024 году президент Украины лишил Каролину Куек государственных наград. А в июне 2025 года стало известно, что она получила российское гражданство.

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Таким образом, артистка, которая когда-то представляла Украину на международной арене, в конечном итоге предала свою Родину и сделала выбор в пользу России.

Светлана Лобода – карьера в России и попытки вернуть доверие украинцев

Последней представительницей Украины на "Евровидении" в 2000-х стала Светлана Лобода. В 2009 году она выступила в Москве с композицией Be My Valentine! (Anti-Crisis Girl) и заняла 12-е место.

Светлана Лобода – Be My Valentine!: смотрите выступление

После конкурса певица активно развивала карьеру в России, где обрела широкую популярность. Даже после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году она продолжала выступать для российской аудитории.

После полномасштабного вторжения в 2022 году Лобода уехала из Москвы и публично осудила российскую агрессию. Певица начала помогать украинцам, давала благотворительные концерты и выпускала украиноязычные композиции.

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Сейчас артистка живет в Риге, Латвия, и продолжает гастролировать за рубежом. В то же время ее позиция остается неоднозначной для части украинской аудитории: Лобода продолжает исполнять песни на русском языке и не отказалась от всего русскоязычного репертуара.

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