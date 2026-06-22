Попри сімейний розкол: Бекхеми згадали про старшого сина Брукліна у День батька

У багатьох країнах світу 21 червня відзначали День батька. У святкову дату зірки ділилися зворушливими фото з татусями та вітали своїх рідних.

День батька також відсвяткували Девід та Вікторія Бекхеми. Вони опублікували сімейні фотографії на сторінці в інстаграмі.

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Вікторія Бекхем зворушливо привітала чоловіка з Днем батька. Вона поділилась фото 51-річного Девіда з чотирма дітьми: синами Брукліном, Ромео, Крузом і донькою Гарпер.

Девіде, ти справді найкращий тато. Твоїм найбільшим досягненням завжди були наші чудові діти, і ми тебе дуже любимо. З Днем батька,

– написала Вікторія.

Сам Девід Бекхем також поділився архівним фото з дітьми.

"Бути батьком – моя найважливіша робота… Я люблю вас усіх і дякую вашій мамі за те, що вона подарувала мені нашу чудову родину. З Днем батька всіх татусів у всьому світі", – написав футболіст.

Примітно, що зіркові батьки не забули показати на сімейних фото старшого сина Брукліна, з яким стався розкол. Сам Бруклін Бекхем проігнорував дописи родини у День батька.

Що сталося в сім'ї Бекхемів?

Чутки про напругу між подружжям Бекхемів та їхнім старшим сином з'явилися після весілля Брукліна та Ніколи. Однак офіційно так і не було відомо, що насправді відбувалося між парами.

На початку 2026 року Бруклін Бекхем зробив публічну заяву, в якій поскаржився на постійний тиск з боку батьків. Він повідомив, що його стосунки з дружиною постійно намагалися зруйнувати і вплутувалися в їхні стосунки.

Інсайдери стверджували, що Девід і Вікторія були засмучені заявою сина, але готові прийняти його назад у родину. Вони робили перші кроки до примирення, наприклад, публічно вітали Брукліна з днем народження.