Show24 Світові знаменитості Попри сімейний розкол: Бекхеми згадали про старшого сина Брукліна у День батька
22 червня, 14:30
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Попри сімейний розкол: Бекхеми згадали про старшого сина Брукліна у День батька

Марія Касій

У багатьох країнах світу 21 червня відзначали День батька. У святкову дату зірки ділилися зворушливими фото з татусями та вітали своїх рідних.

День батька також відсвяткували Девід та Вікторія Бекхеми. Вони опублікували сімейні фотографії на сторінці в інстаграмі

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Вікторія Бекхем зворушливо привітала чоловіка з Днем батька. Вона поділилась фото 51-річного Девіда з чотирма дітьми: синами Брукліном, Ромео, Крузом і донькою Гарпер. 

Девіде, ти справді найкращий тато. Твоїм найбільшим досягненням завжди були наші чудові діти, і ми тебе дуже любимо. З Днем батька, 
– написала Вікторія. 

Сам Девід Бекхем також поділився архівним фото з дітьми. 

"Бути батьком – моя найважливіша робота… Я люблю вас усіх і дякую вашій мамі за те, що вона подарувала мені нашу чудову родину. З Днем батька всіх татусів у всьому світі", – написав футболіст. 

Примітно, що зіркові батьки не забули показати на сімейних фото старшого сина Брукліна, з яким стався розкол. Сам Бруклін Бекхем проігнорував дописи родини у День батька. 

Що сталося в сім'ї Бекхемів? 

Чутки про напругу між подружжям Бекхемів та їхнім старшим сином з'явилися після весілля Брукліна та Ніколи. Однак офіційно так і не було відомо, що насправді відбувалося між парами. 

На початку 2026 року Бруклін Бекхем зробив публічну заяву, в якій поскаржився на постійний тиск з боку батьків. Він повідомив, що його стосунки з дружиною постійно намагалися зруйнувати і вплутувалися в їхні стосунки. 

Інсайдери стверджували, що Девід і Вікторія були засмучені заявою сина, але готові прийняти його назад у родину. Вони робили перші кроки до примирення, наприклад, публічно вітали Брукліна з днем народження.

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