Це перший коментар Брукліна Бекхема на тлі пліток про сімейну сварку, яку обговорюють кілька років. 24 Канал зібрав все, що потрібно знати про родинний розрив.

Футболіст Девід Бекхем та його дружина, модельєрка Вікторія у шлюбі стали батьками чотирьох дітей: Брукліна, Ромео, Круза та Гарпер. У квітні 2022 року старший син одружився – його обраницею стала акторка Нікола Пельтц.

З чого все почалося?

Перші чутки про напругу між батьками та старшим сином з'явилися після весілля Брукліна та Ніколи. Подейкували, що наречена нібито вирішила не одягати сукню від Вікторії Бекхем, хоч і планувала. Нікола Пельтц і справді обрала плаття від Valentino Haute Couture.

Згодом дівчина спростувала закиди про конфлікт і пояснила, що проблема була в ательє.



Весілля Брукліна і Ніколи / Фото з інстаграму Брукліна Бекхема

У травні 2025 року ситуацію знову почали обговорювати в пресі. Інсайдер заявив, що Вікторія Бекхем пообіцяла Ніколі пошити для неї сукню, а та відповіла, що для неї це буде честю. Але згодом модельєрка передумала. Потім інше джерело назвало цю інформацію "далекою від правди", начебто у ЗМІ намагаються дискредитувати Бекхемів-старших.

Ще один вкрай незручний момент стався на самому весіллі (до слова, його підтвердив сам Бруклін Бекхем). Марк Ентоні мав виконати пісню як подарунок молодятам.

Перед початком пісні Марк Ентоні попросив Брукліна підійти до сцени, а потім сказав: "Нехай сюди підійде найкрасивіша жінка в залі сьогодні… Вікторія Бекхем!". Це був настільки разючий момент, що вся зала була шокована – можна було почути, як падає шпилька,

– згадували інсайдери.

Ця ситуація була болючою і для самої Ніколи. Як кажуть джерела, під час повільного танцю Вікторії з сином, наречена вибігла з зали у сльозах.

Чому Бруклін Бекхем пропустив день народження батька?

Девід Бекхем у травні 2025 року відсвяткував ювілей – 50 років. Він влаштував вечірку у Лондоні. На святі були присутні Ромео, Круз і Гарпер, але Брукліна й Ніколи не було, хоч джерела повідомляли, що пару запрошували.

Згодом стало відомо, що Бруклін відмовився їхати на день народження батька через нову дівчину брата Ромео – діджейку Кім Тернболл. Кажуть, що колись вона була пов'язана з Брукліном. Хлопець не бажав її присутності, однак Девід Бекхем не дослухався прохання старшого сина.

Додамо, що цю версію спростував 20-річний Круз Бекхем. У коментарі в інстаграмі він заявив, мовляв, Кім і Бруклін ніколи не зустрічалися.

Чи може сім'я помиритися?

Бруклін і Нікола пропустили чимало інших сімейних заходів, перестали згадувати про Бекхемів у соціальних мережах. Це лише підігрівало всі чутки про погіршення їхніх відносин. Джерела повідомляли, що відновити зв'язок просто неможливо.

До того ж весною 2025 Бруклін опублікував романтичний допис з дружиною і написав: "Я завжди обиратиму тебе".

За кілька годин після цього посту інші члени сім'ї Бекхемів зробили загадкові публікації. Наприклад, Круз показав сімейне фото з підписом "Я люблю свою родину". Також Девід і Вікторія більше не підписані на Брукліна й Ніколу – і це взаємно. Однак і тут Круз писав, що це неправда.

Перша публічна заява Брукліна Бекхема

Бруклін Бекхем першим порушив мовчання та дав офіційний коментар з приводу конфлікту з батьками. Він заявив, що його батьки продовжували звертатись до преси, тому просто не залишили йому вибору, як розповісти правду.

Мене ніхто не контролює – я вперше в житті відстоюю себе. Більшу частину свого життя я перебував під контролем батьків. Я виріс із постійною тривогою. Вперше в житті, після того, як я відійшов від родини, ця тривога зникла,

– написав хлопець.

Бруклін підтвердив, що батьки намагалися зруйнувати його стосунки з Ніколою і зіпсувати весілля. За його словами, Вікторія відмовилась шити сукню нареченої "в останню хвилину", а на святкуванні зірвала перший танець подружжя.

Старший син Бекхемів додав, що його мати постійно запрошувала на заходи жінок з його минулого. Також він прокоментував ювілей батька й розповів, що приїхав з дружиною до Лондона заради зустрічі, але отримав відмову. Зрештою Девід погодився зустрітися, за умови, що Ніколи не буде. Тож сім'я так і не возз'єдналась.

Заява Брукліна Бекхема / Фото з інстаграму Брукліна Бекхема

Сімейний бренд Бекхемів під загрозою

Бренд Бекхем – понад усе. Сімейна "любов" визначається тим, скільки постів ви публікуєте в соціальних мережах або як швидко ви все кидаєте, щоб з'явитися та позувати для сімейного фото, навіть якщо це на шкоду зобов'язанням,

– казав Бруклін у своїй заяві.

Схоже, після цього сімейний бренд може постраждати: під загрозою репутація Бекхемів та стосунки у сім'ї. Родинне життя, яке Девід і Вікторія транслюють у соцмережах та показали в фільмі для Netflix, видається насправді не таким бездоганним.



Родина Бекхемів / Фото з інстаграму зірок

Наразі Девід і Вікторія не відреагували на заяву старшого сина. Та від їхньої реакції може залежати подальше становище сім'ї.

"Звичайно, вони продовжать робити свої справи. Вони ж Бекхеми. Вони надто багаті, щоб зазнати невдачі. У них забагато шанувальників, щоб зазнати невдачі. У них є індустрія моди, у них багато опори. Але це, без сумніву, величезний виклик", – сказала журналістка Керолайн Фрост в ефірі BBC.