Після цього його батька став гостем програми Squawk Box на каналі CNBC. В ефірі він поділився думками про соціальні мережі та їхній вплив на дітей.
Девід Бекхем заявив, що соціальні мережі можуть мати, як хороший, так і поганий вплив, тому важливо використовувати їх свідомо.
Мені вдалося використати свою платформу та аудиторію для підтримки ЮНІСЕФ. І це стало найпотужнішим інструментом, щоб привертати увагу людей до того, що відбувається з дітьми в усьому світі,
– зазначив Девід Бекхем.
Для довідки! З 2005 року футболіст є Послом доброї волі ЮНІСЕФ. Він підтримує ініціативи, пов'язані з освітою, безпекою та здоров'ям дітей.
Спортсмен зауважив, що і своїх дітей намагався навчити усвідомлено користуватися соціальними мережами.
Вони роблять помилки, але діти мають право на помилки. Саме так вони вчаться. Іноді потрібно дозволити їм зробити ці помилки,
– додав чоловік.
До речі, онлайн-видання OK!, посилаючись на власні джерела, стверджує, що Вікторія Бекхем, розбита горем після гучної заяви Брукліна.
Що Бруклін Бекхем сказав про стосунки з батьками?
- Він заявив, що більше не планує жити під контролем родини й не планує з ними миритися.
- Старший син Девіда та Вікторії Бекхемів повідомив, що його батьки роками формували потрібний образ "ідеальної родини" в медіа і готові на все, щоб зберегти власну репутацію в пресі.
- За словами Брукліна, в сім'ї завжди на першому місці був бренд Beckham, а "любов" часто вимірювалася публічною активністю – дописами в соцмережах, спільними показовими фотосесіями та сімейними заходами.
- Також хлопець розповів, що батьки намагалися зруйнувати в його стосунки з Ніколою Пельц.
- Зараз же Бруклін та його дружина прагнуть до приватного, спокійного та щасливого життя.