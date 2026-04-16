Вікторію запитали про первістка під час інтерв'ю для The Wall Street Journal.
Вікторія та Девід Бекхеми мають трьох синів, Брукліна, Ромео та Круза, і доньку Гарпер Севен. Інтерв'ю дизайнерки для The Wall Street Journal доступне за платною підпискою, але як пише People, колишня учасниця попгурту Spice Girls сказала, що вони з чоловіком завжди дуже любили своїх дітей.
Ми завжди намагалися бути найкращими батьками, якими тільки можемо бути. І знаєте, ми вже понад 30 років перебуваємо в центрі уваги громадськості, і все, що ми коли-небудь намагалися зробити, це захищати наших дітей і любити їх. І знаєте, це все, що я насправді хочу сказати з цього приводу,
– заявила вона.
Вікторія мовчала з того часу, як у січні Бруклін заявив, що батьки намагалися зруйнувати його стосунки з Ніколою Пельц і зіпсувати весілля. Також первісток Бекхемів стверджував, що вони контролювали його більшу частину життя.
Я не хочу миритися зі своєю родиною. Мене не контролюють, я вперше у житті відстоюю свої права,
– сказав Бруклін.
Раніше інсайдер заявив, що Бекхеми готові прийняти старшого сина назад у родину, коли він захоче возз'єднатися з ними. За його словами, Девід і Вікторія були засмучені після резонансної заяви Брукліна.
Коли з'явилися чутки про конфлікт у родині Бекхемів?
Перші чутки про напругу між подружжям Бекхемів та їхнім старшим сином з'явились після весілля Брукліна та Ніколи. Подейкували, що Пельтц нібито вирішила не одягати сукню від Вікторії, хоч і планувала. Зрештою, вона справді обрала вбрання від Valentino Haute Couture.
Згодом Нікола спростувала чутки про конфлікт і пояснила, що проблема була в ательє.
У своїй заяві Бруклін стверджував, що його мама "скасувала пошиття сукні Ніколи в останню хвилину", тож довелося терміново шукати нову. Також, за його словами, Вікторія зірвала перший танець молодят.
У травні 2025 року Бруклін і Нікола пропустили день народження Девіда Бекхема – тоді футболіст відсвяткував 50-річний ювілей. Джерела повідомляли, що пару запрошували на вечірку.