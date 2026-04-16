Вікторію запитали про первістка під час інтерв'ю для The Wall Street Journal.

До слова На тлі сімейної драми: Бруклін Бекхем проігнорував показ мами на Тижні моди в Парижі

Вікторія та Девід Бекхеми мають трьох синів, Брукліна, Ромео та Круза, і доньку Гарпер Севен. Інтерв'ю дизайнерки для The Wall Street Journal доступне за платною підпискою, але як пише People, колишня учасниця попгурту Spice Girls сказала, що вони з чоловіком завжди дуже любили своїх дітей.

Ми завжди намагалися бути найкращими батьками, якими тільки можемо бути. І знаєте, ми вже понад 30 років перебуваємо в центрі уваги громадськості, і все, що ми коли-небудь намагалися зробити, це захищати наших дітей і любити їх. І знаєте, це все, що я насправді хочу сказати з цього приводу,

– заявила вона.

Вікторія мовчала з того часу, як у січні Бруклін заявив, що батьки намагалися зруйнувати його стосунки з Ніколою Пельц і зіпсувати весілля. Також первісток Бекхемів стверджував, що вони контролювали його більшу частину життя.

Я не хочу миритися зі своєю родиною. Мене не контролюють, я вперше у житті відстоюю свої права,

– сказав Бруклін.

Раніше інсайдер заявив, що Бекхеми готові прийняти старшого сина назад у родину, коли він захоче возз'єднатися з ними. За його словами, Девід і Вікторія були засмучені після резонансної заяви Брукліна.

Коли з'явилися чутки про конфлікт у родині Бекхемів?