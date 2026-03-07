6 березня Вікторія презентувала осінню колекції 2026 року. На показі були присутні її чоловік Девід Бекхем, а також троє їхніх дітей: сини Ромео та Круз і донька Гарпер, пише People.

Не пропустіть Після гучної заяви про проблеми в родині: Бекхеми вперше публічно звернулися до Брукліна

Старшого сина Вікторія та Девіда Бекхемів, Брукліна, та його дружини, акторки й модель Ніколи Пельтц, не було в першому ряду. Інші члени родини обрали для заходу стильні образи.

Девід одягнув чорний костюм, який гармонійно поєднувався з образом Гарпер. Ромео з'явився у шкіряній куртці та штанах кольору хакі, а Круз обрав яскраву помаранчево-фіолетову сорочку зі світло-блакитними штанами.

Вікторія Бекхем показалася в елегантному костюмі графітового кольору, а під низ одягла білу футболку. Свій образ вона доповнила годинником, зробила легкий макіяж і розпустила волосся.

Дякую, що завжди були поруч, щоб підтримувати мене. Я так вас усіх люблю,

– написала модельєрка в інстаграмі.

Родина Бекхемів / Фото з інстаграму Вікторії Бекхем

Що відомо про сімейну драму Бекхемів?