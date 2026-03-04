Однак 4 березня Вікторія та Девід Бекхеми порушили мовчання. Вони публічно звернулися до сина. Це подружжя зробило через інстаграм.
4 березня 2026 року Брукліну Бекхему виповнилося 27 років. З цієї нагоди його зіркові батьки поділилися архівними фото та привітали сина зі святом в інстаграм-сторіс. Вони зазначили, що дуже люблять Брукліна.
Девід та Вікторія Бекхеми привітали старшого сина Брукліна з днем народження / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Зауважимо, за словами інсайдерів, як повідомило видання People, Девід і Вікторія були дуже засмучені заявою Брукліна, однак готові прийняти його назад у родину, щойно він вирішить відновити стосунки.
Про що Бруклін Бекхем сказав у своїй заяві?
- Бруклін Бекхем заявив, що в їхній родині важливішим за все був публічний імідж.
- За його словами, батьки підтримували образ "ідеальної сім'ї". Почуття Бекхеми зазвичай демонстрували публічно – через соцмережі, фотосесії та спільні заходи.
- Хлопець стверджує, що все життя перебував під контролем батьків і виріс з сильним відчуттям тривоги.
- Окрім цього, Бруклін стверджує, що батьки намагалися зруйнувати його стосунки з Ніколою Пельц, зокрема їхнє весілля, яке відбулася навесні 2022 року.