6 марта Виктория презентовала осеннюю коллекции 2026 года. На показе присутствовали ее муж Дэвид Бекхэм, а также трое их детей: сыновья Ромео и Круз и дочь Харпер, пишет People.
Старшего сына Виктория и Дэвида Бекхэмов, Бруклина, и его жены, актрисы и модель Николы Пельтц, не было в первом ряду. Другие члены семьи выбрали для мероприятия стильные образы.
Дэвид надел черный костюм, который гармонично сочетался с образом Харпер. Ромео появился в кожаной куртке и брюках цвета хаки, а Круз выбрал яркую оранжево-фиолетовую рубашку со светло-голубыми брюками.
Виктория Бекхэм показалась в элегантном костюме графитового цвета, а под низ надела белую футболку. Свой образ она дополнила часами, сделала легкий макияж и распустила волосы.
Спасибо, что всегда были рядом, чтобы поддерживать меня. Я так вас всех люблю,
– написала модельер в инстаграме.
Семья Бекхэмов / Фото из инстаграма Виктории Бекхэм
Что известно о семейной драме Бекхэмов?
19 января Бруклин Бекхэм впервые заговорил о конфликте с родителями, хотя слухи об этом ходили в сети уже давно. Парень заявил, что не хочет мириться с семьей.
Первенец Бекхэмов утверждает, что родители пытались разрушить его отношения и свадьбу с Николой Пельц. По словам Бруклина, семья презирает его жену.
Старший сын Бекхэмов признался, что родители контролировали его большую часть жизни. Он поделился, что вырос с "непреодолимой тревогой", которая исчезла, когда покинул семью.
Позже инсайдер сообщил, что Дэвид и Виктория боятся потерять сына, поэтому примут Бруклина обратно в семью, когда он захочет. Источник добавил, что Бекхэмы были очень расстроены из-за заявления первенца.
4 марта Бруклину Бекхэму исполнилось 27 лет. Несмотря на конфликт, родители поздравили сына с днем рождения в инстаграме и поделились архивными семейными фото.