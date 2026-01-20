После этого его отца стал гостем программы Squawk Box на канале CNBC. В эфире он поделился мыслями о социальных сетях и их влиянии на детей.
Дэвид Бекхэм заявил, что социальные сети могут иметь, как хорошее, так и плохое влияние, поэтому важно использовать их сознательно.
Мне удалось использовать свою платформу и аудиторию для поддержки ЮНИСЕФ. И это стало мощным инструментом, чтобы привлекать внимание людей к тому, что происходит с детьми во всем мире,
– отметил Дэвид Бекхэм.
Для справки! С 2005 года футболист является Послом доброй воли ЮНИСЕФ. Он поддерживает инициативы, связанные с образованием, безопасностью и здоровьем детей.
Спортсмен заметил, что и своих детей пытался научить осознанно пользоваться социальными сетями.
Они делают ошибки, но дети имеют право на ошибки. Именно так они учатся. Иногда нужно позволить им сделать эти ошибки,
– добавил мужчина.
Программа Squawk Box с участием Дэвида Бекхэма: смотрите видео онлайн
Кстати, онлайн-издание OK!, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что Виктория Бекхэм, разбита горем после громкого заявления Бруклина.
Что Бруклин Бекхэм сказал об отношениях с родителями?
- Он заявил, что больше не планирует жить под контролем семьи и и не планирует с ними мириться.
- Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэмов сообщил, что его родители годами формировали нужный образ "идеальной семьи" в медиа и готовы на все, чтобы сохранить собственную репутацию в прессе.
- По словам Бруклина, в семье всегда на первом месте был бренд Beckham, а "любовь" часто измерялась публичной активностью – сообщениями в соцсетях, совместными показательными фотосессиями и семейными мероприятиями.
- Также парень рассказал, что родители пытались разрушить в его отношения с Николой Пельц.
- Сейчас же Бруклин и его жена стремятся к частной, спокойной и счастливой жизни.