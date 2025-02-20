Ми у неоплачуваному боргу, – українські зірки зі щемом згадали Героїв Небесної Сотні

В Україні 20 лютого відзначають День Героїв Небесної Сотні. У цю дату кожен схиляє голову та вшановує пам'ять тих, хто у лютому 2014 року захищав свободу та демократичні цінності країни на Майдані.

Українські зірки не забули про важливу дату та зі щемом згадали про Героїв Небесної Сотні. Їхні пам'ятні дописи зібрав 24 Канал.

До теми 3 легендарні фільми про Героїв Небесної Сотні, які має побачити кожен українець

Маша Єфросиніна

Ведуча зібрала фото Героїв Небесної Сотні та назвала їхні імена. Це перші вбиті в мирних акціях протесту в Києві.

Я відчуваю, що ми у неоплачуваному боргу перед 108 Людьми, які віддали життя у тоді ще мирній країні, віддали за наші гідність та свободу. Та єдине і дуже важливе, що ми можемо зробити для загиблих – пам'ятати їх. У День вшанування Небесної Сотні кажу вам, наші Герої, "Дякую!", хоч ви мене і не чуєте,

– написала Єфросиніна.

Руслана Лижичко

Співачка опублікувала архівне відео з лютого 2014 року. У ролику вона грає на фортепіано Гімн України.

Пам'яті Героїв Небесної Сотні присвячується… Дякую всім, хто тоді творив Майдан… Дякую всім, хто тоді творив Україну… Герої не вмирають!

– написала Руслана.

Анатолій Анатоліч

Шоумен показав архівні фото з Майдану з донькою Алісою, якій на той час було тільки 2,5 роки.

11 років тому ми встали проти корупції й узурпації. Проти влади над нами росіян. Проти ставлення їхнього маріонеточного режиму. За можливість бути частиною світу. Те, що відбувається зараз, почалося тоді. Боротьба триває. Бо ми не раби. Ми вільні,

– підкреслив Анатоліч.

Святослав Вакарчук

Лідер "Океану Ельзи" показав відео 4-річної давності з музичного проєкту "Ковчег Україна". Там він виконував "Плине кача".

Сьогодні, 20 лютого, День пам'яті Героїв Небесної сотні. У Києві поруч з їх Алеєю за ці роки виросло ціле поле пам'яті загиблих Героїв російсько-української війни, що триває вже майже 11 років. Тож пам'ятаймо, шануємо, а ще – діємо кожен і щодня. Боротьба триває!

– підкреслили учасники гурту.

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