Українські зірки не забули про важливу дату та зі щемом згадали про Героїв Небесної Сотні. Їхні пам'ятні дописи зібрав 24 Канал.

До теми 3 легендарні фільми про Героїв Небесної Сотні, які має побачити кожен українець

Маша Єфросиніна

Ведуча зібрала фото Героїв Небесної Сотні та назвала їхні імена. Це перші вбиті в мирних акціях протесту в Києві.

Я відчуваю, що ми у неоплачуваному боргу перед 108 Людьми, які віддали життя у тоді ще мирній країні, віддали за наші гідність та свободу. Та єдине і дуже важливе, що ми можемо зробити для загиблих – пам'ятати їх. У День вшанування Небесної Сотні кажу вам, наші Герої, "Дякую!", хоч ви мене і не чуєте,

– написала Єфросиніна.

Руслана Лижичко

Співачка опублікувала архівне відео з лютого 2014 року. У ролику вона грає на фортепіано Гімн України.

Пам'яті Героїв Небесної Сотні присвячується… Дякую всім, хто тоді творив Майдан… Дякую всім, хто тоді творив Україну… Герої не вмирають!

– написала Руслана.

Анатолій Анатоліч

Шоумен показав архівні фото з Майдану з донькою Алісою, якій на той час було тільки 2,5 роки.

11 років тому ми встали проти корупції й узурпації. Проти влади над нами росіян. Проти ставлення їхнього маріонеточного режиму. За можливість бути частиною світу. Те, що відбувається зараз, почалося тоді. Боротьба триває. Бо ми не раби. Ми вільні,

– підкреслив Анатоліч.

Святослав Вакарчук

Лідер "Океану Ельзи" показав відео 4-річної давності з музичного проєкту "Ковчег Україна". Там він виконував "Плине кача".

Сьогодні, 20 лютого, День пам'яті Героїв Небесної сотні. У Києві поруч з їх Алеєю за ці роки виросло ціле поле пам'яті загиблих Героїв російсько-української війни, що триває вже майже 11 років. Тож пам'ятаймо, шануємо, а ще – діємо кожен і щодня. Боротьба триває!

– підкреслили учасники гурту.

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