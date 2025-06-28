У ритмі свободи: 10 особливих пісень українських артистів, що надихають
- Україна відзначає День Конституції 28 червня.
- Show 24 підготував добірку з 10 пісень українських артистів, які відіграли важливу роль у становленні української музики.
- Пісні включають роботи "Скрябін", ТНМК, "Океан Ельзи", Руслана, СКАЙ, ONUKA, Джамала, KAZKA, Kalush Orchestra та АНТИТІЛА.
- Кожна пісня мала особливе значення для українців, ставши вірусними хітами або символами моральної підтримки.
Україна 28 червня святкує День Конституції – головного державного документа. Рівно 29 років тому Верховна Рада ухвалила закон, що став фундаментом правової системи й позначив нашу державу як демократичну.
З нагоди важливої дати Show 24 підготував добірку пісень, що відіграли важливу роль у становленні нової української музичної сфери. Це культові й легендарні треки, завдяки яким стала сформуватися сучасна українська музика.
До слова Основний Закон держави: важлива історія Дня Конституції України 2025
"Скрябін" – "То моє море" (1993): дивіться відео онлайн
ТНМК – "Зроби мені хіп-хоп" (1998): дивіться відео онлайн
"Океан Ельзи" – "Там, де нас нема" (1998): дивіться відео
Руслана – Wild Dances (2004): дивіться відео онлайн
СКАЙ – "Тебе це може вбити" (2005): дивіться відео онлайн
ONUKA – Misto (2014): дивіться відео онлайн
Джамала – "1944" (2016): дивіться відео онлайн
KAZKA – "Плакала" (2018): дивіться відео онлайн
Kalush Orchestra – Stefania (2022): дивіться відео онлайн
АНТИТІЛА – "Фортеця Бахмут" (2023): дивіться відео онлайн
Кожна з цих пісень у свій рік мала особливе значення для українців. Щось було вірусним хітом, що поширився навіть за кордоном, а якісь треки на тлі трагічних подій стали підтримкою морального духу й символом незламності.