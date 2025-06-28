З нагоди важливої дати Show 24 підготував добірку пісень, що відіграли важливу роль у становленні нової української музичної сфери. Це культові й легендарні треки, завдяки яким стала сформуватися сучасна українська музика.

До слова Основний Закон держави: важлива історія Дня Конституції України 2025

"Скрябін" – "То моє море" (1993): дивіться відео онлайн

ТНМК – "Зроби мені хіп-хоп" (1998): дивіться відео онлайн

"Океан Ельзи" – "Там, де нас нема" (1998): дивіться відео

Руслана – Wild Dances (2004): дивіться відео онлайн

СКАЙ – "Тебе це може вбити" (2005): дивіться відео онлайн

ONUKA – Misto (2014): дивіться відео онлайн

Джамала – "1944" (2016): дивіться відео онлайн

KAZKA – "Плакала" (2018): дивіться відео онлайн

Kalush Orchestra – Stefania (2022): дивіться відео онлайн

АНТИТІЛА – "Фортеця Бахмут" (2023): дивіться відео онлайн

Кожна з цих пісень у свій рік мала особливе значення для українців. Щось було вірусним хітом, що поширився навіть за кордоном, а якісь треки на тлі трагічних подій стали підтримкою морального духу й символом незламності.