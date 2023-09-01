Любов, що жила у кожному кадрі: найкращі фото принцеси Діани з дітьми
- Принцеса Діана виховувала синів, дозволяючи їм самостійно вибирати захоплення і підтримуючи їх у всіх починаннях.
- Вона прагнула, щоб сини мали приземлені цінності, часто проводячи час у звичайних місцях, як ресторани швидкого харчування та тематичні парки.
Сьогодні, 1 липня, принцесі Діані могло б виповнитись 64 роки. На жаль, у 1997 році її життя обірвалось у моторошній ДТП, а сини залишились без люблячої мами.
Увесь світ пам'ятає принцесу тільки з найкращої сторони, і чимало людей мріяли побачити саме її у ролі королеви. Та доля розпорядилась інакше. Сини принцеси Діани дуже боляче переживали втрату найріднішої людини, і все, що їм лишилось на згадку про маму – це архівні світлини. У матеріалі Show24 пропонуємо подивитись на одні з найтепліших фото родини, які залишились у спадок.
Може зацікавити За лаштунками монархії: 5 цікавих фільмів і серіалів про британську королівську сім'ю
Добірка фото принцеси Діани з синами
Улюблениця мільйонів мала унікальний стиль виховання. Вона дотримувалась декількох правил, які, на її думку, мали б допомогти хлопцям у житті.
Вона завжди була поруч, коли цього потребували хлопці. Принцеса Діана дбала про те, щоб Вільям і Гаррі самостійно вибирали власні захоплення, та вивчали те, що відповідає їхнім інтересам.
Цікаво, що у 2023 році розсекретили таємний аудіозапис, у якому принцеса Діана зізналась, що король Чарльз III (а на той момент – принц Чарльз) розчарувався, коли дізнався, що у нього вдруге народився син. Виявилось, що він мріяв про доньку.
Та Діана була рада тому, що виховувала двох синів. Вона відвідувала їхні шкільні заходи та спортивні ігри, й завжди була поруч, коли хлопці потребували підтримки та мотивації.
Попри те, що сини мали королівський статус, їхня мама дуже хотіла, щоб юнаки мали відчуття нормальності та приземлених цінностей. Через це вона неодноразово ходила з ними у ресторани швидкого харчування та тематичні парки, де вчила їх цінувати прості задоволення в житті.
Нещодавно принц Вільям відсвяткував 43-річчя. Родина щемливо привітала його теплими словами.