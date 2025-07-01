Увесь світ пам'ятає принцесу тільки з найкращої сторони, і чимало людей мріяли побачити саме її у ролі королеви. Та доля розпорядилась інакше. Сини принцеси Діани дуже боляче переживали втрату найріднішої людини, і все, що їм лишилось на згадку про маму – це архівні світлини. У матеріалі Show24 пропонуємо подивитись на одні з найтепліших фото родини, які залишились у спадок.

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Добірка фото принцеси Діани з синами

Улюблениця мільйонів мала унікальний стиль виховання. Вона дотримувалась декількох правил, які, на її думку, мали б допомогти хлопцям у житті.

Принцеса Діана з чоловіком і сином принцом Вільямом / Фото Getty images

Вона завжди була поруч, коли цього потребували хлопці. Принцеса Діана дбала про те, щоб Вільям і Гаррі самостійно вибирали власні захоплення, та вивчали те, що відповідає їхнім інтересам.

Принцеса Діана зі своїми синами у 1989 році / Фото Getty images

Цікаво, що у 2023 році розсекретили таємний аудіозапис, у якому принцеса Діана зізналась, що король Чарльз III (а на той момент – принц Чарльз) розчарувався, коли дізнався, що у нього вдруге народився син. Виявилось, що він мріяв про доньку.

Принцеса Діана зі своїми дітьми / Фото Getty images

Та Діана була рада тому, що виховувала двох синів. Вона відвідувала їхні шкільні заходи та спортивні ігри, й завжди була поруч, коли хлопці потребували підтримки та мотивації.

Принцеса Діана з дітьми / Фото Getty Images

Попри те, що сини мали королівський статус, їхня мама дуже хотіла, щоб юнаки мали відчуття нормальності та приземлених цінностей. Через це вона неодноразово ходила з ними у ресторани швидкого харчування та тематичні парки, де вчила їх цінувати прості задоволення в житті.

Принцеса Діана з дітьми / Фото Getty Images

Нещодавно принц Вільям відсвяткував 43-річчя. Родина щемливо привітала його теплими словами.