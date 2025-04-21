99 років з дня народження Єлизавети II: найзнаковіші події у житті королеви

Сьогодні, 21 квітня, Її Величності могло б виповнитись 99 років. На жаль, два роки тому британська монархія втратила свою душу, а сьогодні її намагається компенсувати король Чарльз III.

Час правління Єлизавети II тривав доволі довго – 70 років. За цей час Її Величність пережила чимало серйозних подій, які мали вплив не тільки на власне життя, а й на всю королівську родину. Тому сьогодні пропонуємо згадати про найзнаковіші події з життя Єлизавети II у матеріалі Show24.

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Відмова від трону Едуарда VIII

Можливо, вже ні для кого не секрет, що Єлизавета II ніколи могла б не стати королевою, якби її дядько Едуард VIII не відмовився від трону. З того моменту її батько посів трон, а Єлизавета стала спадкоємицею "за припущенням". Якби вона та її сестра Маргарет мали б ще одного брата, навіть молодшого за віком, то право на корону мав би він.

Життя цієї родини змінилось назавжди, адже вони постійно перебували під об'єктом уваги, а безтурботне дитинство змінилось на більш серйозний підхід до життя та навчання.

Одруження з Філіпом

На момент одруження Єлизаветі II було ще далеко до статусу королеви. Та все ж свій характер вона знала як, де і коли має проявити. До прикладу, матір майбутньої Її Величності рекомендувала доньці змінити своє рішення та не виходити заміж за Філіпа. Та все ж Єлизавета не поступилась і зробила так, як бажали її душа та серце.

Коронація

Батько королеви помер раптово. І про цю новину вона дізналась далеко не з перших. Усе через те, що разом зі своїм чоловіком перебувала у турне, в яке їх відправив король. Коли монарх помер у 1952 році, Єлизавета з Філіпом перебували у Кенії. Це був один із найрідкісніших моментів, коли монарх успадкував престол, перебуваючи поза межами Великої Британії.

Через рік відбулась коронація Єлизавети II. Тоді королева дала дозвіл транслювати церемонію на увесь світ.

Нереалізований шлюб принцеси Маргарет і погодження одруження принца Гаррі

Свого часу Її Величність не дала дозвіл на шлюб для своєї сестри Маргарет із полковником авіації, який раніше був одружений. Але коли настала черга одружуватись принцу Гаррі, сину Чарльза III та принцеси Діани, королева змінила свій погляд. Вона дала дозвіл на шлюб попри те, що Меган Маркл раніше вже була заміжньою.

Королева Єлизавета II, принц Гаррі та Меган Маркл / Фото Getty images

Нещодавно принц Гаррі таємно приїхав до України. Він провів час з учасниками Invictus Games та пацієнтами реабілітаційного центру у Львові.

Букінгемський палац і Маргарет Тетчер

Єлизавета II дозволила відкрити Букінгемський палац для відвідувачів, а її уряд вперше очолила жінка – Маргарет Тетчер. Зазначимо, що покійна королева за час свого правління встигла побачити як із політичної арени пішли 15 прем'єр-міністрів Британії, 16 президентів США, 7 Пап Римських тощо.

Смерть принцеси Діана

90-ті роки для королівської родини виявились дуже не солодкими. Усе через те, що публіці стало відомо про те, що родичі та нащадки королеви нещасливі у своїх шлюбах. Однак новини про розлучення Чарльза і принцеси Діани, а згодом і її загибель стали справжнім потрясінням для усіх.

Люди приходили до Букінгемського палацу, щоб виразити біль за спільне горе, але всім здалось, що королева не поділяє трауру.

Тоді ЗМІ почали видавати статті із кричущими заголовками: "Де наша королева?", "Доведіть, що вам не байдуже", "Ваш народ страждає – поговоріть із нами, мем".

Тоді Єлизавета II виступила з короткою промовою, яка справила неабияке враження на суспільство. А під час чину похорону принцеси Діани Її Величність вклонилась тілу колишньої невістки. Вона порушила церемоніальне правило, адже заведено, що королева не кланяється тим, хто нижче її по чину. Однак цей жест відіграв велику роль для британців.

Королева Єлизавета II під час похорону принцеси Діани: дивіться відео онлайн

Рідко, але вдало вдавалась до дій, які підвищували рівень її популярності

Королева напередодні Олімпіади 2012 року знялась у фільмі із Джеймсом Бондом.

James Bond and The Queen: дивіться відео онлайн

А одного разу навіть замилувала світлиною з улюбленцем мільйонів – ведмедиком Паддінгтоном.

Було б неправильно стверджувати, що це всі знакові події, які були у житті королеви. Їх було безліч, але ті, що наведені у статті, мабуть, найважливіші не тільки для Її Величності, а й для британського народу та світу, що робить їх особливими.