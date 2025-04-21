Время правления Елизаветы II длилось довольно долго – 70 лет. За это время Ее Величество пережила немало серьезных событий, которые имели влияние не только на собственную жизнь, но и на всю королевскую семью. Поэтому сегодня предлагаем вспомнить о самых знаковых событиях из жизни Елизаветы II в материале Show24.

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Отказ от трона Эдуарда VIII

Возможно, уже ни для кого не секрет, что Елизавета II никогда могла бы не стать королевой, если бы ее дядя Эдуард VIII не отказался от трона. С того момента ее отец занял трон, а Елизавета стала наследницей "по предположению". Если бы она и ее сестра Маргарет имели бы еще одного брата, даже младшего по возрасту, то право на корону имел бы он.

Жизнь этой семьи изменилась навсегда, ведь они постоянно находились под объектом внимания, а беззаботное детство сменилось на более серьезный подход к жизни и учебе.

Женитьба с Филиппом

На момент бракосочетания Елизавете II было еще далеко до статуса королевы. И все же свой характер она знала как, где и когда должна проявить. К примеру, мать будущей Ее Величества рекомендовала дочери изменить свое решение и не выходить замуж за Филиппа. И все же Елизавета не уступила и сделала так, как желали ее душа и сердце.

Коронация

Отец королевы умер внезапно. И об этой новости она узнала далеко не из первых. Все потому, что вместе со своим мужем находилась в турне, в которое их отправил король. Когда монарх умер в 1952 году, Елизавета с Филиппом находились в Кении. Это был один из самых редких моментов, когда монарх унаследовал престол, находясь за пределами Великобритании.

Через год состоялась коронация Елизаветы II. Тогда королева дала разрешение транслировать церемонию на весь мир.

Нереализованный брак принцессы Маргарет и согласование бракосочетания принца Гарри

В свое время Ее Величество не дала разрешение на брак для своей сестры Маргарет с полковником авиации, который ранее был женат. Но когда настала очередь жениться принцу Гарри, сыну Чарльза III и принцессы Дианы, королева изменила свой взгляд. Она дала разрешение на брак несмотря на то, что Меган Маркл ранее уже была замужем.

Королева Елизавета II, принц Гарри и Меган Маркл / Фото Getty images

Недавно принц Гарри тайно приехал в Украину. Он провел время с участниками Invictus Games и пациентами реабилитационного центра во Львове.

Букингемский дворец и Маргарет Тэтчер

Елизавета II разрешила открыть Букингемский дворец для посетителей, а ее правительство впервые возглавила женщина – Маргарет Тэтчер. Отметим, что покойная королева за время своего правления успела увидеть как с политической арены ушли 15 премьер-министров Великобритании, 16 президентов США, 7 Пап Римских и тому подобное.

Смерть принцессы Дианы

90-е годы для королевской семьи оказались очень не сладкими. Все из-за того, что публике стало известно о том, что родственники и потомки королевы несчастливы в своих браках. Однако новости о разводе Чарльза и принцессы Дианы, а впоследствии и ее гибель стали настоящим потрясением для всех.

Люди приходили в Букингемский дворец, чтобы выразить боль за общее горе, но всем показалось, что королева не разделяет траура.

Тогда СМИ начали выдавать статьи с кричащими заголовками: "Где наша королева?", "Докажите, что вам не безразлично", "Ваш народ страдает – поговорите с нами, мем".

Тогда Елизавета II выступила с короткой речью, которая произвела большое впечатление на общество. А во время чина похорон принцессы Дианы Ее Величество поклонилась телу бывшей невестки. Она нарушила церемониальное правило, ведь принято, что королева не кланяется тем, кто ниже ее по чину. Однако этот жест сыграл большую роль для британцев.

Королева Елизавета II во время похорон принцессы Дианы: смотрите видео онлайн

Редко, но удачно прибегала к действиям, которые повышали уровень ее популярности

Королева накануне Олимпиады 2012 года снялась в фильме с Джеймсом Бондом.

James Bond and The Queen: смотрите видео онлайн

А однажды даже замиловала фотографией с любимцем миллионов – мишкой Паддингтоном.

Было бы неправильно утверждать, что это все знаковые события, которые были в жизни королевы. Их было множество, но те, что приведены в статье, пожалуй, важнейшие не только для Ее Величества, но и для британского народа и мира, что делает их особенными.