29 серпня – День пам'яті захисників України. Сьогодні ми згадуємо тих, хто віддав життя за нашу незалежність, дякуємо їм. Українські герої показали свою мужність і силу всьому світу у боротьбі з російськими загарбниками.

Перша леді України Олена Зеленська і знаменитості вшанували пам'ять загиблих українських захисників у соціальних мережах. Детальніше читайте у матеріалі Show 24.

Читайте також Віддали життя за незалежність: в Україні вшановують День пам'яті загиблих захисників 2025

Олена Зеленська

Олена Зеленська наголосила, що завдяки захисникам і захисниця, які відстоювали незалежність України, "ми існуємо як держава, як нація вільних людей".

Пам'ятаємо ціну кожного нового дня. Схиляємо голови в глибокій шані перед подвигом усіх, хто боронив Україну. Вічна слава героям!,

– написала перша леді України.

Ектор Хіменес-Браво

Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво опублікував колаж з фотографій захисників і захисниць, які загинули, захищаючи Україну.

Вони світять нам з небес, аби темрява більше ніколи не перемогла,

– йдеться у дописі шеф-кухарі.

Ірина Федишин

Світла шана тим, хто віддав життя за свободу нашої землі. Наші журавлі полетіли у небо. Їхні душі світлі, їхнє пір'я біле, як символ чистоти й жертовності. Їхня жертва не даремна. Вони залишили нам найбільший заповіт – берегти землю, за яку вони боролися,

– зазначила Ірина Федишин.

Маша Єфросиніна

Сьогодні, як і в інші дні, ми вшановуємо пам'ять захисників та захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність нашої країни. Низький уклін і вічна пам'ять усім нашим героям,

– написала Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна вшанувала пам'ять українських захисників / Скриншот з інстаграму

Злата Огнєвіч

Глибока шана й світла пам'ять тим, хто віддав своє життя за гідність та свободу України! Глибока вдячність усім, хто захищає їх сьогодні!,

– наголосила Злата Огнєвіч.

День пам'яті захисників України / Скриншот з інстаграму Злати Огнєвіч

Євген Клопотенко

Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, що сьогодні його заклади долучилися до акції "Стіл пам'яті". Один столик увесь день зарезервований для тих, хто віддав життя за свободу України.

Ви можете залишити імені своїх героїв на листівках. А до національної мапи можуть долучитися не тільки ресторани – військові підрозділі, заклади освіти, книгарні та бібліотеки. Кожен із нас може стати рушієм змін – почніть з однієї хвилини о 09:00 щоденної пам'яті та вдячності. Ми маємо пам'ятати ціну нашої ідентичності. Завжди,

– підкреслив Клопотенко.

Євген Клопотенко про акцію "Стіл пам'яті" / Скриншот з інстаграму шеф-кухаря

Тіна Кароль, Оля Полякова, Женя Галич, Надя Дорофєєва, Тімур Мірошниченко, гурт TVORCHI, Jerry Heil, Lida Lee та інші зірки також вшанували пам'ять українських героїв.

Зірки про День пам'яті захисників України / Скриншоти з інстаграму