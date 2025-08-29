29 августа – День памяти защитников Украины. Сегодня мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за нашу независимость, благодарим их. Украинские герои показали свое мужество и силу всему миру в борьбе с российскими захватчиками.

Первая леди Украины Елена Зеленская и знаменитости почтили память погибших украинских защитников в социальных сетях. Подробнее читайте в материале Show 24.

Елена Зеленская

Елена Зеленская отметила, что благодаря защитникам и защитницам, которые отстаивали независимость Украины, "мы существуем как государство, как нация свободных людей".

Помним цену каждого нового дня. Склоняем головы в глубоком уважении перед подвигом всех, кто защищал Украину. Вечная слава героям!,

– написала первая леди Украины.

Эктор Хименес-Браво

Судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво опубликовал коллаж из фотографий защитников и защитниц, которые погибли, защищая Украину.

Они светят нам с небес, чтобы тьма больше никогда не победила,

– говорится в заметке шеф-повара.

Ирина Федишин

Светлая дань уважения тем, кто отдал жизнь за свободу нашей земли. Наши журавли улетели в небо. Их души светлые, их перья белое, как символ чистоты и жертвенности. Их жертва не напрасна. Они оставили нам самый большой завет – беречь землю, за которую они боролись,

– отметила Ирина Федишин.

Маша Ефросинина

Сегодня, как и в другие дни, мы чтим память защитников и защитниц, погибших в борьбе за независимость нашей страны. Низкий поклон и вечная память всем нашим героям,

– написала Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина почтила память украинских защитников / Скриншот из инстаграма

Злата Огневич

Глубокий поклон и светлая память тем, кто отдал свою жизнь за достоинство и свободу Украины! Глубокая благодарность всем, кто защищает их сегодня!,

– подчеркнула Злата Огневич.

День памяти защитников Украины / Скриншот из инстаграма Златы Огневич

Евгений Клопотенко

Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, что сегодня его заведения присоединились к акции "Стол памяти". Один столик весь день зарезервирован для тех, кто отдал жизнь за свободу Украины.

Вы можете оставить имени своих героев на открытках. А к национальной карте могут присоединиться не только рестораны – военные подразделения, учебные заведения, книжные магазины и библиотеки. Каждый из нас может стать двигателем изменений – начните с одной минуты в 09:00 ежедневной памяти и благодарности. Мы должны помнить цену нашей идентичности. Всегда,

– подчеркнул Клопотенко.

Евгений Клопотенко об акции "Стол памяти" / Скриншот из инстаграма шеф-повара

Тина Кароль, Оля Полякова, Женя Галич, Надя Дорофеева, Тимур Мирошниченко, группа TVORCHI, Jerry Heil, Lida Lee и другие звезды также почтили память украинских героев.

Звезды о Дне памяти защитников Украины / Скриншоты из инстаграма