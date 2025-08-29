День памяти погибших защитников Украины установил Указ президента Владимира Зеленского в 2019 году. Подробнее об истории этого праздника – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.

День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость

Что интересно, дату Дня памяти погибших защитников Украины выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 29 августа 2014 года во время выхода из Иловайского котла погибло наибольшее количество украинских воинов с начала российской агрессии. Тогда, после длительных боев за Иловайск в Донецкой области, украинские подразделения оказались в окружении регулярных российских войск. Хотя оккупанты и пообещали обеспечить "зеленый коридор" для выхода наших бойцов, на самом деле колонны украинских воинов были коварно расстреляны врагом.

В результате погибли сотни солдат и офицеров, одновременно многие бойцы попали в плен. Эта трагедия стала одним из самых черных дней войны и символом цены, которую платит Украина за свободу.

К тому же 29 августа часто связывают и с другим символом – подсолнухами. Именно тогда, в полях вокруг Иловайска, еще цвели подсолнухи, которые стали немым свидетелем гибели украинских воинов. С тех пор подсолнух превратился в неофициальный знак этого Дня памяти. Его используют в мемориальных мероприятиях, вышивают на лентах, изображают в художественных работах и олицетворяют им идею светлой памяти о тех, кто отдал жизнь за Украину.

День памяти погибших защитников

С момента установления, а именно с 2019 года, в День памяти ежегодно по всей стране проходят поминальные богослужения, минуты молчания, возложение цветов к могилам павших героев и мемориалов. Кроме этого, в школах и университетах проходят уроки памяти.

Важно отметить, что этот день чтит не только военных Вооруженных Сил, но и всех, кто принял участие в борьбе за независимость. В частности, добровольцев и работников других силовых структур, которые отдали жизнь за Родину.

Сегодня, в условиях полномасштабной войны, эта дата приобретает особое значение. Она напоминает каждому из нас о цене свободы и об ответственности перед павшими – продолжать их дело, защищать Украину и делать все, чтобы их жертва не была напрасной.

Какие дни будут траурными в 2025 году?

В Украине ежегодно отмечаются официальные скорбные дни. Они посвящены чествованию памяти жертв трагических событий в истории страны. В эти дни приспускают государственные флаги и ограничивают развлекательные мероприятия. Кроме этого, в стране проходят минуты молчания, поминальные богослужения и официальные церемонии. Среди траурных дней 2025 года: