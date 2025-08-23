Сьогодні, 23 серпня, відзначається важливе свято – День Державного прапора України. Він об'єднує українців по всьому світу. Синій і жовтий кольори вже давно стали символом свободи, незламності й боротьби за незалежність.

Зірки традиційно привітали з Днем прапора у соціальних мережах. До українців звернулися шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво, співачка Злата Огнєвіч, реперка alyona alyona та інші, пише Show 24.

Ектор Хіменес-Браво

Суддя шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво опублікував фотографії та відео з українських Карпат, де позував, зокрема, з синьо-жовтим прапором.

Я народився в іншій країні. Але цей прапор – прапор мого серця. Він – на вершинах Карпат і на фронтових блокпостах. На формі, яку носять воїни. У звільнених селах і на дитячих рюкзаках на вокзалах. У моєму домі. І в моєму серці,

– написав шеф-кухар.

Анна Саліванчук

День прапора вже четвертий рік відзначається в умовах повномасштабного вторгнення. Акторка Анна Саліванчук підкреслила, що українці навіть під час війни не забувають про державні свята і символи.

Сьогодні наші захисники відстоюють нашу землю, щоб кожен з нас міг спокійно насолоджуватися життям та планувати майбутнє в рідній країні. Кожен має пам'ятати історію нашої України та проносити її через покоління. Війна в нашій Україні довела ще раз, що ми сильний народ, сильна нація сильної країни!,

– наголосила вона.

Злата Огнєвіч

З Днем Державного прапора України! Це символ нашої країни та нашої незалежності. Він об'єднує нас у будні й свята, нагадує про силу нашого народу та віру в майбутнє,

– зазначила співачка Злата Огнєвіч.

alyona alyona

Реперка alyona alyona поширила фотографії з синьо-жовтим прапором і привітала зі святом.

Це не просто кольори. Це фронт і тил, це віра й боротьба. Це наші воїни, наші волонтери й кожен українець. Наш прапор бачив біль і сльози, але завжди залишається символом нації. Він об'єднує кожного з нас в єдину силу – Україну! З Днем Державного прапора, українці!,

– написала alyona alyona.

З Днем Державного прапора України також привітали Маша Єфросиніна, Андрій Бєдняков, Джамала, Monatik, Ірина Федишин, Тарас Тополя, Григорій Решетник.

Привітання від зірок з Днем прапора / Скриншоти з інстаграму