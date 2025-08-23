Зірки розповіли, як проведуть День Незалежності України. Своїми планами поділились співак Володимир Дантес, актор Назар Задніпровський і блогер Андрій Черепущак (Галицька Діва), передає Show 24.

Володимир Дантес

Володимир Дантес зізнався, що для нього завжди було два найважливіших свята – це День Незалежності й День Харкова, звідки родом співак. Раніше ці дні були веселими та безтурботними, але зараз все по-іншому.

А зараз це дні, коли хочеться провести час із родиною, піти на акцію підтримки військовополонених, просто побачити військових на вулиці та сказати їм "дякую", поговорити з ними. Адже за весь час існування Україна постійно виборює свою незалежність. Так, ми незалежні, але чомусь завжди маємо це доводити,

– зазначив співак.

Дантес наголосив, що незалежність ніколи не дається нам просто, і додав, що варто сподіватися лише на себе. 24 серпня в артиста буде перший вихідний після зйомок шоу "Хто зверху?".

Думаю, я просто відпочиватиму. Можливо, зустрінуся з друзями та схожу на акцію, адже в такий день особливо важливо нагадувати про наших військовополонених. Дуже хочеться провести цей день тихо, та й не відчуваю потреби кудись виїжджати. Хочеться бути вдома,

– зізнався Володимир.

Для довідки! Володимир Дантес став новим ведучим "Хто зверху?", замінивши Богдана Шелудяка (Буше).

Співак вірить, що настане час, коли ми зможемо гучно святкувати День Незалежності України.

Володимир Дантес / Фото з інстаграму співака

Назар Задніпровський

Для мене це свято означає, що Україна відбулася як незалежна держава. Україна живе! Поранена, побита, але вона живе на зло нашим ворогам. Це свято на 100% гарантує, що Україна буде жити по-новому,

– наголосив Назар Задніпровський.

24 серпня актор вітатиме з Днем Незалежності Одесу. Разом з "Дизель Шоу" він виступатиме на святкових концертах. До речі, у неділю ще й день народження дружини Задніпровського.

Бог подарував мені Ірину та незалежність України в один день,

– сказав він.

Назар Задніпровський / Фото з інстаграму актора

Андрій Черепущак

Блогер Андрій Черепущак, відомий як Галицька Діва, зазначив, що незалежність – це перш за все свобода. Він наголосив – найголовніше, щоб Україна була вільною, і додав, що ми показали всьому світу, якими сильними є.

Цього року в День Незалежності я братиму участь у благодійній акції зі здачі крові. Всім дуже рекомендує ставати донорами й теж долучатися до таких акцій. Бо кров треба здавати завжди. А тим паче, якщо ви можете комусь допомогти,

– сказав Черепущак.

Андрій Черепущак / Фото з інстаграму блогера