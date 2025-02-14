4 романтичних зіркових історії, які доводять, що справжнє кохання існує

День святого Валентина – одне з найромантичніших свят року, коли всі навколо говорять про любов. Та коли мова йде про зірок, більшість скептично ставляться до медійних пар і не вірять, що між ними може бути реальні почуття й кохання.

24 Канал зібрав зворушливі історії зіркових пар, які доводять: щирі почуття витримують випробування часом, славою та труднощами. Вони надихають і нагадують, що справжнє кохання – це не просто слова, а вчинки, довіра й підтримка.

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Емілі Блант і Джон Красінскі

Обидвоє акторів зустрілися у непростий період у своєму житті. На той час вони страждали через розбите серце та невдалий досвід попередніх стосунків. Ні Емілі, ні Джон, не поспішали будувати нові стосунки.

Це був один з тих випадків, коли я не шукав стосунків і думав, що не буду поспішати в Лос-Анджелесі, а потім я зустрів її, і я так нервував. Я думав: "О Боже, думаю, я закохаюся в неї". Коли я потиснув їй руку, то сказав: "Ти мені подобаєшся",

– розповідав Красінські у 2011 році.

Вони познайомилися у 2008 році й всього через рік стосунків заручилися. Весілля відбулося у 2010 році на озері Комо й стали батьками двох дітей.



Зіркові пари / Фото з інстаграму зірок

Том Генкс і Ріта Вілсон

Том Генкс вперше побачив майбутню дружину у 1972 році. Згодом вони зустрілися на зніманнях комедійного серіалу "Нерозлучні друзі". Після роботи разом у багатьох проєктах вони одружилися у 1988 році. Цьогоріч пара відсвяткує 37 років у шлюбі. Вони досі пишуть одне одному любовні записки й називають одне одного коханими.

Кажуть, що це, мабуть, важка робота. Ні, це не так. Час від часу доводиться з чимось справлятися, але життя – це одна клята річ за одною, і насправді набагато приємніше, коли ти можеш повернутися додому з кимось, з ким ти любиш проводити час, щоб покінчити з цим,

– казав Том Генкс про секрет щасливого шлюбу.



Зіркові пари / Фото з інстаграму зірок

Тімур та Інна Мірошниченки

Ведучий та юристка познайомилися на одному з корпоративів. Інна Мірошниченко пригадувала, що її першою думкою про Тімура була фраза: "нічого не вийде". А друга думка через 2,5 роки звучала так: "але якщо не спробую, то не дізнаюсь". У пари зав'язалися стосунки, у січні 2018 року вони одружилися.

Зараз подружжя виховує чотирьох дітей – доньку Мію, сина Марка, та народжених серцем Марселя й Ангеліну. Зіркова сім'я є зразком та натхненням для інших.



Зіркові пари / Фото з інстаграму зірок

Ольга Сумська і Віталій Борисюк

У цієї зіркової пари цікава й захоплива історія кохання. Вони зустрілися під час роботи над одним з мюзиклів та зрозуміли, що не можуть приховувати почуттів одне від одного, хоч на той час Сумська ще була у попередньому шлюбі.

Ольга пригадувала, як Віталій проявив ініціативу та залишив для неї у гримерці романтичну записку: "Приходь до мене, а я з'їм тебе, як ти цей шоколад". Так у пари закрутилися стосунки, а згодом вони одружилися. У шлюбі в них народилась донька Анна.

Було багато тріщин, але ми порозумілися за ці більш ніж 30 років. Треба берегти ці стосунки. Треба поливати цю квітку любові, якщо Бог подарував тобі відчуття того, що це твоя людина,

– радить Ольга Сумська.



Зіркові пари / Фото з інстаграму зірок