Тополя та Andrade змагатимуться за 500 тисяч гривень у загадковій подорожі Україною

Оголосили дату премʼєри та учасників Destination X — найінноваційнішого пригодницького реаліті-шоу, у якому подорож Україною перетворюється на масштабну гру із загадками, випробуваннями та несподіваними поворотами.

Прем’єра проєкту відбудеться 19 листопада. Місія Destination X – перевідкрити Україну та показати, наскільки вона різноманітна й несподівана.

За сюжетом, учасники вирушають у подорож Україною на спеціальному чорному двоповерховому X-автобусі із затемненими вікнами, не знаючи, куди саме прямують. Щоб зберегти інтригу маршруту, вони користуватимуться X-окулярами, які приховують від них навколишній світ. Опинившись у новій локації, учасники мають розгадувати підказки, аналізувати деталі та визначати своє місцезнаходження, щоб знайти точку X. Ведучим Destination X стане музикант, автор пісень та фронтмен гурту KADNAY Дмитро Каднай.



Дмитро Каднай – ведучий Destination X / Фото пресслужби шоу

Хто бере участь у Destination X

Michelle Andrade – українсько-болівійська співачка;

Олена Тополя – співачка, авторка пісень;

Павло Товстик – інженер-енергетик, військовослужбовець спецпідрозділу ГУР МО України "КРАКЕН", ветеран;

BRYKULETS – співак;

Ostrovskyi – український артист;

Карен Варданян – актор, театральний педагог;

Аліна Гніденко – дизайнерка одягу, косплеєрка, блогерка;

Даніл Повар – митець, комік, підприємець;

Іра Водоп’янова – менеджерка каналу HoReCa;

Саша Тихолоз – архітектор.

За задумом, у Destination X зустрінуться люди з різними професіями, досвідом і поглядами на світ. У цій грі недостатньо просто знати Україну: учасникам доведеться мислити нестандартно, помічати деталі, довіряти інтуїції та перевіряти власні здогадки. Різні характери й підходи до розв’язання завдань зроблять шлях до точки X непередбачуваним, а глядачі зможуть побачити знайомих публічних людей у незвичних для них обставинах.



Учасники Destination X / Фото пресслужби шоу

На учасників чекають інтелектуальні випробування, стратегічні рішення та психологічна гра, у якій спостережливість, логіка й уміння працювати з інформацією можуть стати вирішальними. Кожна нова локація — ще одна загадка, а кожне рішення може вплинути на подальший перебіг гри. На переможця чекає приз у розмірі 500 000 гривень.

Destination X – українська адаптація однойменного бельгійського пригодницького реаліті-формату, який здобув міжнародне визнання, зокрема нагороди Rose d’Or ("Золота троянда") та C21 Awards. Шоу стало успішним у різних країнах Європи, а у США вже готують другий сезон.

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