Протягом гри Раміна намагалася розгадати, хто з учасників приховує свою справжню роль і навіть звернула увагу на одного зі зрадників, якого згодом викрили. Проте цього разу сама Есхакзай стала мішенню зрадників і покинула проєкт після їхнього нічного рішення. У короткому інтерв'ю після виходу вона розповіла про свою стратегію на шоу, найскладніші моменти гри та те, що цей досвід допоміг їй зрозуміти про себе.

Як і в житті, так і на проєкті, мене усунули там, де я вже схопила слід зрадника. Проблема в тому, що в мене немає союзників. І ця гра довела, що я одиначка,

– зізналася блогерка.

На шоу Раміна обрала тактику спілкування з усіма учасниками: ділилася різною інформацією з тими, кому довіряла, і тими, кого підозрювала, а потім спостерігала за реакціями. Зокрема, вона підозрювала Олександру Власенко, і її спостереження допомогли наблизити викриття Саші за круглим столом.



Раміна Есхакзай покинула шоу "Зрадники" у другому сезоні / Фото надано командою проєкту

Я обрала таку тактику гри, щоб спілкуватися зі всіма і зрадникам також казати, що я їм довіряю. Всім казати одну інформацію і дивитися на реакцію,

– пояснила вона.

Окремим випробуванням для Раміни стала ізоляція між зніманнями. Без телефона та можливості спілкуватися з іншими учасниками вона постійно аналізувала події, складала списки підозрюваних, малювала схеми й намагалася зрозуміти, кому можна довіряти. За її словами, найважчим було залишатися наодинці зі своїми думками, адже гра не припинялася навіть тоді, коли камери не знімали.

Але участь у шоу для Раміни була не лише детективним випробуванням, а й можливістю краще зрозуміти себе. Вона зізналася, що прийшла на проєкт, аби подивитися на власну поведінку збоку, визначити свої сильні сторони та навчитися довіряти собі.

Я йшла на цей проєкт для того, щоб подивитися на себе зі сторони і терапевтично зрозуміти мої сильні сторони, над чим варто працювати, навчитися довіряти собі,

– зізналася учасниця.

Раміна досі впевнена, що у вірних є всі шанси на перемогу. Вона переконана, що рішення усунути її може зіграти проти зрадників, адже тепер іншим учасникам доведеться самостійно розібратися в підозрах і зрозуміти, кому насправді можна довіряти.

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