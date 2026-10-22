На протяжении игры Рамина пыталась разгадать, кто из участников скрывает свою истинную роль, и даже обратила внимание на одного из предателей, которого впоследствии разоблачили. Однако на этот раз сама Эсхакзай стала мишенью предателей и покинула проект после их ночного решения. В коротком интервью после ухода она рассказала о своей стратегии в шоу, самых сложных моментах игры и о том, что этот опыт помог ей понять себя.

Как и в жизни, так и в проекте, меня устранили там, где я уже вышла на след предателя. Проблема в том, что у меня нет союзников. И эта игра доказала, что я одиночка,

– призналась блогер.

На шоу Рамина выбрала тактику общения со всеми участниками: делилась различной информацией с теми, кому доверяла, и с теми, кого подозревала, а затем наблюдала за реакциями. В частности, она подозревала Александру Власенко, и ее наблюдения помогли приблизить разоблачение Саши за круглым столом.



Рамина Эсхакзай покинула шоу "Предатели" во втором сезоне / Фото предоставлено командой проекта

Я выбрала такую тактику игры, чтобы общаться со всеми и предателям также говорить, что я им доверяю. Всем говорить одну и ту же информацию и смотреть на реакцию,

– пояснила она.

Отдельным испытанием для Рамины стала изоляция между съемками. Без телефона и возможности общаться с другими участниками она постоянно анализировала события, составляла списки подозреваемых, рисовала схемы и пыталась понять, кому можно доверять. По ее словам, самым сложным было оставаться наедине со своими мыслями, ведь игра не прекращалась даже тогда, когда камеры не снимали.

Но участие в шоу для Рамины было не только детективным испытанием, но и возможностью лучше понять себя. Она призналась, что пришла на проект, чтобы посмотреть на собственное поведение со стороны, определить свои сильные стороны и научиться доверять себе.

Я пошла на этот проект для того, чтобы посмотреть на себя со стороны и терапевтически понять свои сильные стороны, над чем стоит работать, научиться доверять себе,

– призналась участница.

Рамина до сих пор уверена, что у верных есть все шансы на победу. Она убеждена, что решение исключить ее может сыграть против предателей, ведь теперь другим участникам придется самостоятельно разобраться в подозрениях и понять, кому на самом деле можно доверять.

Ранее 24 Канал рассказывал, как участник "Предателей-2" Дмитрий Варварук влюбился в одну из участниц.