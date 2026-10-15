В пятом выпуске детективного реалити-шоу "Предатели" от SWEET.TV правила игры кардинально изменились. Раньше предатели устраняли соперников только ночью за столом конклава. Однако на этот раз они получили секретное задание прямо посреди дня – "отравить" сразу четырех участников. Под угрозой оказалась Рамина, которая недавно получила травму на площадке.

Условие оказалось очень рискованным. Лишить соперника жизни в игре можно было единственным способом – прикоснувшись рукой к его волосам. Такое странное действие имело все шансы мгновенно вызвать подозрение.



В "Предателях" отравили 4 игроков / Фото предоставлено командой проекта

В этом сезоне мы добавили механику дневного отравления сразу четырех участников – и это заставило предателей импровизировать там, где раньше они могли действовать по привычному сценарию. Нам интересно создавать условия, в которых участники не могут полагаться только на проверенные стратегии,

– говорит руководительница продакшна SWEET.TV Originals Елена Кричковская.

Во время конклава не обошлось без забавного промаха. Предатель Дмитрий Варварук осознал, что помнит имена лишь двух своих жертв – Дмитрия Морозюка и Сергея Фазульянова. Кто еще попал под удар, оставалось загадкой даже для него самого. Интрига раскрылась только в шестой серии. Среди "отравленных" игроков оказались Сергей Гайдай и Рамина Эсхакзай. Теперь она находится в шаге от выбывания из шоу.



Рамина на шоу "Предатели" / Фото предоставлено командой проекта

Этот случай ярко показал разницу между зумерами и миллениалами в стрессовой ситуации. Молодые зумеры склонны снимать напряжение юмором и иронией. Миллениалы же воспринимают все через призму ответственности и возможных последствий. Показательно, что Варварук из-за своего легкомысленного подхода даже не смог вспомнить людей, которых сам и выбил из игры.

Теперь участников ждет самая драматичная ночь сезона. Предатели готовятся окончательно устранить одного из четырех отравленных. Единственный шанс для "верных" спасти союзника – добыть для него противоядие во время испытания.

В шоу "Предатели" участники не только пытаются разоблачить того, кто тщательно скрывает ложь, но и находят друзей или даже влюбляются. Именно Дмитрий Варварук попал под чары Купидона.