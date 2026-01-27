Уперше після скандальної заяви старшого сина: Бекхеми разом з дітьми з'явилися в Парижі

Вікторія та Девід Бекхеми вперше з'явилися на публіці після резонансної заяви їхнього старшого сина Брукліна в інстаграмі.

Подружжя у супроводі трьох із чотирьох дітей відвідало Тиждень моди в Парижі – одну з найгучніших fashion-подій року. Про це пише видання BBC.

Девід і Вікторія вийшли у світ разом із Ромео, Крузом і наймолодшою Харпер.

Ромео Бекхем з'явився на публіці у супроводі своєї дівчини Кім Тернбулл – лондонської діджейки та моделі. Його молодшому брату Крузу компанію склала кохана Джекі Апостол – бразильська співачка та авторка пісень. Харпер відвідала подію разом із батьками.

Цей світський вихід родини збігся з важливою подією в житті Вікторії Бекхем. Дизайнерка отримала престижну нагороду від Міністерства культури Франції – звання Лицаря Ордена мистецтв і літератури. Ця нагорода вручається за значний внесок у розвиток культури, мистецтва та літератури на міжнародному рівні.

Щиро дякую Міністерці культури Франції Рашиді Даті за цю високу відзнаку. Також дякую бізнес-партнерам, які повірили в мене, моїй родині й особливо Девіду – моєму чоловікові та першому інвестору. Я безмежно вдячна вам, ви – мій всесвіт,

– написала Вікторія Бекхем на своїй сторінці в інстаграмі.

Що відомо про розкол у родині Бекхемів?