Уперше після скандальної заяви старшого сина: Бекхеми разом з дітьми з'явилися в Парижі
- Вікторія та Девід Бекхеми з'явилися на публіці в Парижі разом із трьома дітьми після заяви Брукліна про їхню сім'ю.
- Вікторія отримала нагороду Лицаря Ордена мистецтв і літератури від Міністерства культури Франції.
Вікторія та Девід Бекхеми вперше з'явилися на публіці після резонансної заяви їхнього старшого сина Брукліна в інстаграмі.
Подружжя у супроводі трьох із чотирьох дітей відвідало Тиждень моди в Парижі – одну з найгучніших fashion-подій року. Про це пише видання BBC.
Девід і Вікторія вийшли у світ разом із Ромео, Крузом і наймолодшою Харпер.
Ромео Бекхем з'явився на публіці у супроводі своєї дівчини Кім Тернбулл – лондонської діджейки та моделі. Його молодшому брату Крузу компанію склала кохана Джекі Апостол – бразильська співачка та авторка пісень. Харпер відвідала подію разом із батьками.
Цей світський вихід родини збігся з важливою подією в житті Вікторії Бекхем. Дизайнерка отримала престижну нагороду від Міністерства культури Франції – звання Лицаря Ордена мистецтв і літератури. Ця нагорода вручається за значний внесок у розвиток культури, мистецтва та літератури на міжнародному рівні.
Щиро дякую Міністерці культури Франції Рашиді Даті за цю високу відзнаку. Також дякую бізнес-партнерам, які повірили в мене, моїй родині й особливо Девіду – моєму чоловікові та першому інвестору. Я безмежно вдячна вам, ви – мій всесвіт,
– написала Вікторія Бекхем на своїй сторінці в інстаграмі.
Що відомо про розкол у родині Бекхемів?
- Днями старший син Вікторії та Девіда Бекхемів опублікував інстаграм-сторіс, де заявив, що протягом багатьох років його батьки цілеспрямовано створювали в медіа образ "ідеальної родини" й готові на все, аби зберегти бездоганну репутацію у пресі.
- Бруклін стверджує, що в їхній сім'ї на першому місці завжди стояв бренд Beckham, а "любов" часто зводилася до публічності – активності в соцмережах, показових сімейних фотосесій та світських виходів.
- Хлопець також розповів, що батьки намагалися втручатися в його особисте життя й негативно впливали на його стосунки з Ніколою Пельц.
- Наразі ж Бруклін і його дружина хочуть жити спокійно та без зайвої публічності.
- За словами інсайдера, заява старшого сина дуже засмутила Девіда та Вікторію. Водночас вони готові відновити стосунки з Брукліном, якщо він сам вирішить повернутися до сім'ї – попри те, що Бруклін публічно заявляв, що не хоче примирення.