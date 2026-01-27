У Литві перша леді України з'явилася у стриманому та водночас елегантному чорному образі. Кадри з робочого візиту вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.
Перша леді обрала структурований жакет із закритим округлим вирізом без лацканів і розкльошеними рукавами. Чітка форма піджака підкреслила плечі та силует Олени Зеленської. Її вбрання доповнили класичні чорні штани прямого крою.
Олена Зеленська у Литві / Фото з інстаграм-сторінки першої леді України
Поверх цього образу вона додала чорне пальто, щільний шарф і рукавички в тон. Єдиним акцентом стала срібляста брошка у формі квітки на пальті.
Олена та Володимир Зеленські у Вільнюсі / Фото з інстаграм-сторінки першої леді
Серед аксесуарів Олени Зеленської – мінімалістичні сережки та взуття на низькому каблуку з витягнутим носком.
Нюдовий макіяж і м'які локони завершили цей елегантний образ.
Олена Зеленська та Діана Наусєдєнє / Фото з інстаграм-сторінки першої леді України
Які заходи відвідала Олена Зеленська під час візиту?
- У межах поїздки перша леді України разом із чоловіком та президентським подружжям Литви побувала на цвинтарі Расу, де вшанувала пам'ять загиблих учасників Січневого повстання 1863-1864 років – спільного визвольного руху українського, польського, литовського та білоруського народів проти Російської імперії.
- Окремо дружина Володимира Зеленського поспілкувалася з першою леді Литви Діаною Наусєдєнє. У Вільнюсі Олена Зеленська провела й першу особисту зустріч із першою леді Польщі Мартою Навроцькою. Вона подякувала обом колегам за відкритий діалог і солідарність.
- Окрім цього, перша леді України відвідала Національний музей Литви та завітала до Українського культурного центру в Литві.