В Литве первая леди Украины появилась в сдержанном и одновременно элегантном черном образе. Кадры с рабочего визита она опубликовала на своей странице в инстаграме.

Первая леди выбрала структурированный жакет с закрытым округлым вырезом без лацканов и расклешенными рукавами. Четкая форма пиджака подчеркнула плечи и силуэт Елены Зеленской. Ее наряд дополнили классические черные брюки прямого кроя.

Елена Зеленская в Литве / Фото с инстаграм-страницы первой леди Украины

Поверх этого образа она добавила черное пальто, плотный шарф и перчатки в тон. Единственным акцентом стала серебристая брошь в форме цветка на пальто.

Елена и Владимир Зеленские в Вильнюсе / Фото с инстаграм-страницы первой леди

Среди аксессуаров Елены Зеленской – минималистичные серьги и обувь на низком каблуке с вытянутым носком.

Нюдовый макияж и мягкие локоны завершили этот элегантный образ.

Елена Зеленская и Диана Науседене / Фото с инстаграм-страницы первой леди Украины

Какие мероприятия посетила Елена Зеленская во время визита?