Например, любви. Из-за войны немало семей разрушилось, одновременно немало и новых семей создалось. 24 Канал расскажет о нескольких парах из украинского шоу-бизнеса, которые смогли найти друг друга в самые тяжелые времена.

К теме Пережила измену и похоронила мужа: все о личной жизни Тины Кароль

Даша Квиткова и Владимир Бражко

Об отношениях пары стало известно в мае 2025 года. Некоторое время они избегали комментариев о личной жизни, однако в июле Бражко официально подтвердил отношения с Квитковой.

Выяснилось, что пара случайно познакомилась в одном из заведений, однако подробности пока остаются в тайне. В сентябре футболист сделал предложение любимой.

Даша Квиткова и Владимир Бражко / Фото из инстаграма блогера

Надя Дорофеева и Миша Кацурин

Об этих отношениях не говорил разве ленивый. Ранее, когда певица была в браке с Владимиром Дантесом, они дружили семьями с Кацуриными.

Когда стало известно о разводе Дорофеевой и разлад в Кацуриных, выяснилось, что певица теперь в отношениях с Мишей, а Владимир в отношениях с Дашей.

Надя вышла замуж за Мишу, а вот Дантес, вероятно, разошелся с Кацуриной, однако пара официальных заявлений не делала.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото из инстаграма певицы

Наталья Могилевская

Любовь к певице также пришла во время полномасштабной войны. Хотя Могилевская и была знакома с этим человеком более 20 лет, однако большая трагедия привела любовь к ее сердцу.

Кроме того, артистка стала еще и мамой. Она удочерила двух детей.

Наталья Могилевская с любимым: смотрите видео онлайн

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская

Для шоумена это третий брак. 4 октября 2022 года – день, когда пара считает началом своей истории любви. Именно тогда Владимир развелся с Кристиной Горняк.

Сегодня супруги уже воспитывают сына Тимофея.

Екатерина и Владимир Остапчуки / Фото из инстаграма шоумена

Екатерина Сильченко и Сергей Неклева

О своих отношениях пара сообщила накануне большой войны – 14 февраля 2022 года. В начале февраля 2024 года Екатерина сообщила, что Сергей ей сделал предложение в Софиевском соборе.

А в начале сентября прошлого года дизайнер вышла замуж за своего возлюбленного во время Ukrainian Fashion Week SS26 на подиуме.

Екатерина Сильченко и Сергей Неклева / Фото из инстаграма The COAT by Katya Silchenko

Фима Константиновский и Лиза Нечипоренко

С первой женой юморист разошелся в 2021 году, однако официально развелся только в 2024. С новой возлюбленной познакомился на Tinder.

В начале июня 2025 года Фима официально женился на Лизе. Впоследствии пара отгуляла свадьбу.

Свадьба Фимы Константиновского / Фото из инстаграма телеведущего

Ранее мы рассказывали о 5 украинских звездных парах, которые находятся в браке более 20 лет.