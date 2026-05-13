Для официальных встреч Елена Зеленская выбрала сдержанные и одновременно стильные образы. Подробнее о ее нарядах – далее в материале. Кадры из поездки первая леди опубликовала на своей странице в инстаграме.

Так, для перелета и первых мероприятий в Бухаресте Елена Зеленская надела темно-синий брючный костюм и белый лонгслив. Жена президента собрала волосы в аккуратную прическу и добавила минималистичные серьги.

Позже в тот же день состоялась встреча первых леди Украины и Румынии и подписание меморандумов о присоединении румынских университетов к Глобальной коалиции украинских студий. Для второй встречи Елена Зеленская снова выбрала темно-синий брючный костюм, который на этот раз дополнила шоколадной блузой. Образ завершили брошь на лацкане пиджака и темные туфли на невысоком каблуке. Волосы первой леди были уложены в нежные локоны, а макияж выполнен в натуральных оттенках.

Елена Зеленская рассказала, что уже знакома с Мирабелой Грэдинару – они впервые встретились в марте на саммите в Вашингтоне, который организовала Мелания Трамп. Также она пригласила первую леди Румынии в Киев на шестой Саммит первых леди и джентльменов.