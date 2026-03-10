По случаю мероприятия первая леди впервые за долгое время появилась в вечернем наряде. Кадры с события опубликовали на официальной странице Елены Зеленской в инстаграме.
Так, жена президента Украины выбрала монохромный образ, соединив длинную юбку с объемным пиджаком. Волосы первая леди собрала в элегантный пучок с боковым пробором, а передние пряди уложила легкой волной на одну сторону. Завершили look массивные черно-белые серьги и маленький черный клатч.
Что известно о Шевченковской премии 2026 года?
- В 2026 году Шевченковская премия отметила юбилей – 65 лет своей истории. Награждение лауреатов государственной награды Украины, которую вручают за весомый вклад в развитие культуры и искусства, проходит 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко.
- В этом году количество номинаций премии возросло до 13. Появились новые категории – "Творческое кураторство культурных проектов", "Фотоискусство" и "Дизайн". Литературная номинация разделилась на "Прозу" и "Поэзию", а музыкальная – получила новое широкое название "Концертно-исполнительское искусство".
- В 2026 году лауреатами Шевченковской премии стали Юрий Щербак, Павел Белянский, Олеся Авраменко, Сергей Трымбач, Павел Остриков, Олег Криштопа, Оксана Дмитриева, Татьяна Гаук, Елена Грозовская, Михаил Куливник, Екатерина Лисова, Дарья Подольцева, Валерий Сахарук, Игорь Мациевский, Елена Гром, Назар Билык, Юлия Ткач, Алексей Скрипник. Каждый из них получил диплом, почетный знак и денежное вознаграждение в размере 484 480 гривен. Об этом сообщили на сайте Офиса Президента.