Принц и принцесса Уэльские присоединились к королю Чарльзу, королеве Камилле, принцессе Анне и ее мужу, вице-адмиралу сэру Тиму Лоуренсу, а также герцогу и герцогине Глостерским. Об этом написало издание People. Для этого выхода королевская чета выбрала стильный парный образ.

Не пропустите MamaRika вернулась домой после того, как застряла с сыном в Дубае

Кадры с события уже появились на официальной странице принца и принцессы Уэльских в инстаграме.

Кейт Миддлтон надела темно-синее платье с длинными рукавами, которое сочетает приталенный верх и плиссированную юбку. Наряд принцесса Уэльская дополнила шляпой в тон, классическими темно-синими каблуками и жемчужным ожерельем и серьгами. К этому образу Ее Величество добавила небольшую темно-синюю сумочку. Принц Уильям выбрал классический темно-синий костюм с белой рубашкой и галстуком в тон. Его образ сдержанный, элегантный и гармонично дополняет стиль жены.

Какие еще были совместные выходы Кейт Миддлтон и принца Уильяма в 2026 году?