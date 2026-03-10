Принц та принцеса Уельські приєдналися до короля Чарльза, королеви Камілли, принцеси Анни та її чоловіка, віце-адмірала сера Тіма Лоуренса, а також герцога та герцогині Глостерських. Про це написало видання People. Для цього виходу королівське подружжя обрало стильний парний образ.
Кадри з події вже з'явилися на офіційній сторінці принца та принцеси Уельських в інстаграмі.
Кейт Міддлтон одягнула темно-синю сукню з довгими рукавами, яка поєднує приталений верх і плісировану спідницю. Вбрання принцеса Уельська доповнила капелюхом у тон, класичними темно-синіми підборами й перловим намистом і сережками. До цього образу Її Величність додала невелику темно-синю сумочку. Принц Вільям обрав класичний темно-синій костюм з білою сорочкою та краваткою в тон. Його образ стриманий, елегантний і гармонійно доповнює стиль дружини.
Які ще були спільні виходи Кейт Міддлтон та принца Вільяма у 2026 році?
- Принц і принцеса Уельські відвідали громадський простір The Hanging Gardens, галерею сучасного мистецтва Oriel Davies і громадський центр Hafan yr Afon в Open Newtown.
- 22 лютого королівська пара завітала на церемонію вручення кінопремії BAFTA, яка відбулася у Королівському фестивальному залі в Лондоні.
- Також у цьому році Кейт Міддлтон та принц Вільям разом відвідали Ламбетський палац та зустрілися з архієпископкою Сарою Маллі. Кейт Міддлтон разом із принцом Вільямом відвідали Шотландію. Там вони пограли в керлінг, також спробували традиційне ткацтво та поспілкувалися з місцевими жителями. Вони сфотографувалися на тлі скульптури The Kelpies – пари монументальних сталевих кінських голів між містами Фолкерк і Гренджмут.
- У січні Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали лікарню Чарінг-Крос у Лондоні. Там принц і принцеса Уельські зустрілися з працівниками лікарні й поспілкувалися з волонтерами благодійної організації NHS Charities Together, покровителями якої вони є. Також Її Величність поспілкувалася з волонтером, який працює з пацієнтами, що проходять хімієтерапію.