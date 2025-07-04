Принц Вільям відреагував на загибель Діогу Жота: "Думки з його родиною"

3 липня в автокатастрофі загинув гравець Ліверпуля та збірної Португалія Діогу Жота і його брат Андре Сілва. Спортивна спільнота вже другий день не може відійти від трагічної звістки, відомі люди висловлюють співчуття близьким футболістів.

На загибель Діогу Жота та Андре Сілва відреагував принц Вільям. Пише Show 24 з посиланням на інстаграм Уельських.

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Вільям прокоментував загибель футболістів на офіційній інстаграм-сторінці принца та принцеси Уельських. Спадкоємець британського престолу опублікував сториз, де висловив співчуття близьким Діогу Жота.

Як частина футбольної родини, я глибоко засмучений звісткою про смерть Діогу Жота та його брата. Наші думки з його родиною, друзями та всіма, хто його знав,

– написав принц Вільям.

Принц Вільям відреагував на загибель Діогу Жота / Скриншот з інстаграму

Реакція футбольного світу на загибель Діогу Жота та Андре Сілва

Кріштіану Роналду: "Це не має сенсу. Ми щойно були разом у збірній. Ти щойно одружився. Висловлюю твоїй родині, дружині та дітям свої співчуття. Бажаю їм усієї сили світу. Я знаю, що ти завжди будеш з ними. Спочивайте з миром, Діогу та Андре. Ми всі будемо сумувати за вами".

Юрген Клопп: "Це той момент, коли мені важко! У цих слів мала б бути інша мета, утім зараз її важко уявити! Моє серце розбите після того, як я дізнався новини про смерть Діогу та його брата Андре. Діогу був не лише фантастичним гравцем, але й чудовим другом, люблячим і турботливим чоловіком і батьком! Ми будемо дуже сумувати за тобою! Всі мої молитви, думки та сили я хотів би направити Руте, дітям, родині, друзям і близьким! Спочивай з миром".

Пауло Фонсека: "Сьогодні трагічний день. Мої думки з родиною Діогу. Ми втратили феноменальну людину. Ваша чесність, смиренність, простота і талант – приклад для всіх нас. Ти назавжди залишишся в наших серцях".