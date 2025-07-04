На загибель Діогу Жота та Андре Сілва відреагував принц Вільям. Пише Show 24 з посиланням на інстаграм Уельських.

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Вільям прокоментував загибель футболістів на офіційній інстаграм-сторінці принца та принцеси Уельських. Спадкоємець британського престолу опублікував сториз, де висловив співчуття близьким Діогу Жота.

Як частина футбольної родини, я глибоко засмучений звісткою про смерть Діогу Жота та його брата. Наші думки з його родиною, друзями та всіма, хто його знав,

– написав принц Вільям.

Принц Вільям відреагував на загибель Діогу Жота / Скриншот з інстаграму

Реакція футбольного світу на загибель Діогу Жота та Андре Сілва

Кріштіану Роналду: "Це не має сенсу. Ми щойно були разом у збірній. Ти щойно одружився. Висловлюю твоїй родині, дружині та дітям свої співчуття. Бажаю їм усієї сили світу. Я знаю, що ти завжди будеш з ними. Спочивайте з миром, Діогу та Андре. Ми всі будемо сумувати за вами".

Юрген Клопп: "Це той момент, коли мені важко! У цих слів мала б бути інша мета, утім зараз її важко уявити! Моє серце розбите після того, як я дізнався новини про смерть Діогу та його брата Андре. Діогу був не лише фантастичним гравцем, але й чудовим другом, люблячим і турботливим чоловіком і батьком! Ми будемо дуже сумувати за тобою! Всі мої молитви, думки та сили я хотів би направити Руте, дітям, родині, друзям і близьким! Спочивай з миром".

Пауло Фонсека: "Сьогодні трагічний день. Мої думки з родиною Діогу. Ми втратили феноменальну людину. Ваша чесність, смиренність, простота і талант – приклад для всіх нас. Ти назавжди залишишся в наших серцях".