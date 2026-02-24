Як склалося життя дітей Григорія Чапкіса і чи живуть вони в Україні

Сьогодні, 24 лютого, міг би святкувати свій день народження легендарний Григорій Чапкіс. На жаль, життя маестро обірвалось у червні 2021 року. Народному артисту був 91 рік.

На шоу "Танці із зірками" хореограф часто згадував про свого сина Грега. Ба більше, той навіть приїжджав на один із випусків проєкту. 24 Канал розповість, що відомо про життя дітей та онуків Чапкіса і де вони зараз.

Де зараз Лілія Чапкіс?

Доньці хореографа зараз 68 років. Вона живе в Італії. У місті Ареццо відкрила балетну студію.

Раніше була у шлюбі з артистом оперети Євгеном Сафрончиком.

Лілія Чапкіс / Фото з інстаграму

У 1981 році народила доньку Анну, яка в Італії зробила собі успішну кар'єру моделі, а також акторки кіно і телебачення.

Лілія Чапкіс з донькою / Фото з інстаграму

Раніше Анна жила у Києві. Однак, коли їй було 13 років, то батьки вирішили поїхати з України.

У Лілії також є і молодша донька. Її звати Вікторія. Онука Чапкіса надихнулась зірковим дідусем і пішла його стопами – присвятила себе хореографії. Цікаво, що навчалась Вікторія у Київській хореографічній академії, однак зараз також живе в Італії.

Онука Григорія Чапкіса / Фото з соцмереж

Коли Григорій Чапкіс був у лікарні, то хореограф станцював свій останній вальс саме у лікарняних стінах.

Він був уже майже непритомний. Я йому поставила вальс, і він раптом ожив, і я з рукою станцювала весь вальс з ним. Він мене супроводжував поглядом, хоча це було майже безжиттєво. Він розумів, що це я і з ним робила рухи вальсу,

– зізналась донька хореографа.

Де зараз Грег Чапкіс?

Син танцівника уже чимало років живе у США. У Сан-Франциско у нього є власна хіп-хоп студія Chapkis Dance. Зазначимо, що Грег народився у другому шлюбі зіркового батька.

Ще давніше Чапкіс-молодший одружився з американкою, на ім'я Ембер. У подружжя народилось двоє дітей – Микола (Ніколя) та Максим.

Грег Чапкіс із родиною у США / Фото з інстаграму танцівника

Коли Григорій Чапкіс помер, то на цій сумній події зібралась вся родина – Грег, Лілія і її дві доньки. У жовтні 2021 року Чапкіс-молодший приїздив на могилу батька, якого поховали на Байковому кладовищі у Києві.

Пам'ятник маестро встановили лиш через декілька років після смерті. Як писав Грег, це було важко зробити через відстань та ще й війна ускладнила процес.

Вибач, тату, що так довго. Нелегко було зробити це з іншого кінця світу в країні, де йде війна. Деякі з твоїх "друзів" та колег давали багато порожніх обіцянок, а в підсумку просто хотіли від нас більшого. Ми з Лілією втратили багато часу через це. Тепер моє серце в спокої. Спочивай з миром, тату, ми сумуємо за тобою,

– зазначив син хореографа.

Грег Чапкіс відреагував на встановлення пам'ятника для батька / Скриншот з інстаграм-сторіс

Як відомо, чоловік під час війни не приїздив до України.