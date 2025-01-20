Єдиний син першої леді США: що відомо про наймолодшого Трампа

Меланія Трамп є дружиною 47-го президента США Дональда Трампа, з яким має спільного сина Беррона. Це єдина дитина першої леді.

Водночас хлопець – п'ята дитина для Дональда Трампа. У нього є брати Дональд-молодший й Ерік та сестри Іванка й Тіффані. Беррон Трамп веде не надто активне публічне життя. Все, що про нього відомо – дивіться в матеріалі Show24.

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Хлопець народився 20 березня 2006 року. Він виріс у розкішному Трамп-тауері на Мангеттені. Життя десятирічного Беррона кардинально змінилося, коли його батько став президентом США, і родина переїхала до Білого дому.



Дональд Трамп з дружиною та сином / Фото Getty Images

У 2019 році сім'я перебралася до Вест-Палм-Біч у Флориді, де Беррон закінчив престижну Оксбриджську академію.

Зараз єдиний син першої леді навчається в Нью-Йоркському університеті на факультеті права та бізнесу.

Зауважимо, юнак часто привертає увагу мережі своїм зростом, який, за різними джерелами, сягає від 201 до 206 сантиметрів.



Меланія Трамп з сином / Фото Getty Images

Молодий Трамп уже встиг проявити себе у бізнесі – у липні 2024 року він заснував власну компанію у сфері нерухомості Trump, Fulcher & Roxburgh Capital Inc., проте її діяльність була припинена в листопаді того ж року.

Беррон, хоч і рідко з'являвся на публічних заходах, але, за даними ЗМІ, активно допомагав батькові за лаштунками президентської кампанії. За інформацією USA TODAY, він консультував Дональда Трампа щодо взаємодії з молодим поколінням виборців та порадив батькові взяти участь у популярному подкасті Джо Рогана.