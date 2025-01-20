В то же время парень – пятый ребенок для Дональда Трампа. У него есть братья Дональд-младший и Эрик и сестры Иванка и Тиффани. Бэррон Трамп ведет не слишком активную публичную жизнь. Все, что о нем известно – смотрите в материале Show24.

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Парень родился 20 марта 2006 года. Он вырос в роскошном Трамп-тауэре на Манхэттене. Жизнь десятилетнего Бэррона кардинально изменилась, когда его отец стал президентом США, и семья переехала в Белый дом.



Дональд Трамп с женой и сыном / Фото Getty Images

В 2019 году семья перебралась в Вест-Палм-Бич во Флориде, где Беррон закончил престижную Оксбриджскую академию.

Сейчас единственный сын первой леди учится в Нью-Йоркском университете на факультете права и бизнеса.

Отметим, юноша часто привлекает внимание сети своим ростом, который, по разным источникам, достигает от 201 до 206 сантиметров.



Мелания Трамп с сыном / Фото Getty Images

Молодой Трамп уже успел проявить себя в бизнесе – в июле 2024 года он основал собственную компанию в сфере недвижимости Trump, Fulcher & Roxburgh Capital Inc., однако ее деятельность была прекращена в ноябре того же года.

Бэррон, хоть и редко появлялся на публичных мероприятиях, но, по данным СМИ, активно помогал отцу за кулисами президентской кампании. По информации USA TODAY, он консультировал Дональда Трампа по взаимодействию с молодым поколением избирателей и посоветовал отцу принять участие в популярном подкасте Джо Рогана.