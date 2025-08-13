У художнього керівника "Кварталу 95" Євгена Кошового є двоє дітей. Разом з дружиною Ксенію вони виховують доньок Варвару та Серафиму.

Днями Євген розсекретив, де навчаються дівчата. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Сніданок з 1+1".

Так, з'ясувалося, що 10-річна Серафима закінчила середню школу і переходить у старшу, а 17-річна Варвара – закінчила 11 клас і готується до вступу в університет.

Вона обрала те, що хотіла. Сподіваюся, вона це потягне. Я навчився, що своїх дітей не буду примушувати робити те, що вони не хочуть. Направляти – так. Заставляти – ні,

– підкреслив Євген.

Де навчаються діти інших українських зірок?

Старша донька Тоні Матвієнко, Уляна, захоплюється кіномистецтвом, зокрема режисурою. Дівчина активно розвивається в цьому напрямку.

Донька Маші Єфросиніної, Нана, навчається в університеті Нідерландів, де здобуває освіту за спеціальністю "політологія".

Крім того, Сергій Притула теж нещодавно розповів, в якій країні навчатиметься його старший син, який цьогоріч випустився з гімназії.