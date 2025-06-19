Дитяче Євробачення-2025: відоме ім'я зірки, яка стала сонграйтеркою Нацвідбору

Україна готується до Дитячого Євробачення. Авторкою пісень цього року буде реперка, одна з представниць країни на Євробаченні-2024, alyona alyona.

Це стало відомо на зустрічі з командою Нацвідбору і представниками Суспільного Мовлення, передає Show 24.

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Alyona Alyona разом з музичною продюсеркою Світланою Тарабаровою створить пісні для фіналістів Нацвідбору на Дитяче Євробачення. Фінал, на якому оберуть представника України, відбудеться у жовтні 2025 року.

Хочу сказати, що для мене велика честь бути дотичною до Дитячого Євробачення. І передати свій досвід сонграйтерський, аби він знадобився та став корисним. І, можливо, я допоможу якійсь пісні або дитині стати кращою, зробити щось гарне. А можливо, навіть саме моя пісня представить Україну на Дитячому Євробаченні,

– поділилась alyona alyona.

Зараз триває приймання заявок на участь у Національному відборі. Форма перестане діяти 10 липня.

Щоб взяти участь у Нацвідборі-2025, юним музикантам не обов'язково мати власну пісню. Для заявки достатньо записати дві кавер-версії популярних треків та особисте відеопредставлення. За власним бажанням вони можуть подати на розгляд авторську пісню, однак це не вплине на можливість пройти до наступного етапу відбору.

Останнє про Дитяче Євробачення

Пісенний конкурс цього року відбудеться в Грузії 13 грудня, а саме, у Тбілісі. Вдруге за історію Дитячого Євробачення саме ця країна прийматиме юних учасників.

Минулого року Україну на Дитячому Євробаченні представив 12-річний Артем Котенко з Охтирки Сумської області. Він представив пісню Hear Me Now та посів третє місце. Це найкращий результат України за останні 11 років.