Оголосили імена креативного продюсера та режисера-постановника Нацвідбору на Дитяче Євробачення

Організатори Національного відбору на Дитяче Євробачення-2025 оголосили імена креативного продюсера та режисера-постановника. До команди пісенного конкурсу приєдналися Антон Пожидаєв та Данило Дємєхін.

Антон Пожидаєв стане креативним продюсером і режисером Національного відбору, а Данило Дємєхін – режисером-постановником і хореографом. Повідомляє Show 24 з посиланням на Суспільне Культура.

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Антон Пожидаєв працював з багатьма українськими артистами: Світланою Тарабаровою, Skylerr, Cheev, Tayanna, Dj Probass & Hard. Також кліпмейкер зняв сім відеоробіт для Анни Трінчер.

Цей конкурс – про майбутнє. Про націю, яка вміє не лише боротися, а й мріяти та досягати. Мені важливо, аби через кожен візуальний образ, сцену, світло, музику ми змогли показати Європі не лише талант українських дітей, а й силу культури, яку вони несуть,

– поділився Пожидаєв.

Данило Дємєхін був головним хореографом Національного відбору на Дитяче Євробачення у 2023-2024 роках. Крім того, був постановником шоуномерів для премій "Музична платформа" та Muzvar Awards, а також "Великого Весняного концерту"; співпрацював з Monatik, Tvorchi, Світланою Тарабаровою, Анною Трінчер, Parfeniuk.

Для мене важливо допомогти нашим учасникам не просто гідно представити Україну на міжнародній сцені, а вразити увесь світ, здобути перемогу й привезти її додому, до України. І я зроблю для цього все можливе й навіть неможливо,

– сказав Дємєхін.

Коротко про Дитяче Євробачення-2025