Вірменія перемогла на Дитячому Євробаченні-2026: скільки голосів віддали переможниці

Фінал Дитячого Євробачення відбувся 24 жовтня 2026 року на Мальті. Сцену пісенного конкурсу та серця слухачів підкорила Naré з Вірменії.

Вона виступала з піснею Boo, повідомляє 24 Канал.

Як проголосували за переможця Дитячого Євробачення-2026:

Журі – 103

Глядачі – 99

У підсумку Naré набрала 202 бали.

Дитяче Євробачення 2026 фінал: Naré – Boo – дивитись виступ онлайн

2 місце у фіналі конкурсу посіла Іспанія, а третє – Франція.

Naré – Boo: текст та переклад пісні

Boo!

Baddie, are you ready?

(Hey)

Tik-tik-tak, tik-tik-tik-tak yoo

Ha

Mama

Mut'y ynkav, eli yekav mez lusiny hyur

Ov e im senyakum?

Ov e ch'ar katakum?

De ari irar het khaghanq mer tany pahmtots'i

Taknvum yem, qo ach'qery mi bats'ir:

Yes luysery marum, parum yem

Shoghqeri het im senyakum

Ham khaghum, ham el tsitsaghum yem

Mekumej katakum

Tsap', tsap'

Khagh e, khuchap

Vakhenum yem ashkharhi ch'ap'

Three, two…

Tik-tik-tak, yoo

Shake it boom-boom

Tik-tik-tak, yoo

Dancing in the room

Tik-tik-tak, yoo

Silly but it's true

Watch me do what I do

Tik-tik-tak, yoo

Mama

Zhamanaky gnum u galis a

Mama

Meky galis a, gali-lalis a

Mama

Vakhy mejs a qani amis a

Click - click, clack - clack

Peekaboo

Meky indz hetevum a

Meky im yetevum a

Mard ka, t'e indz t'vum a?

Boo

Tik-tik-tak, yoo

Shake it boom-boom

Tik-tik-tak, yoo

Dancing in the room

Tik-tik-tak, yoo

Silly but it's true

Watch me do what I do

Tik-tik-tak, yoo

Tik-tik-tik-tik-tak to you

Tik-tik-tak to you

La la la…

Shhhh, wait, what was that?

Tik-tik-tak, yoo

Shake it boom-boom

Tik-tik-tak, yoo

Dancing in the room

Tik-tik-tak, yoo

Silly but it's true

Watch me do what I do

Tik-tik-tak, yoo

Shake it boom-boom

Tik-tik-tak, yoo

Dancing in the room

Tik-tik-tak, yoo

Silly but it'ѕ true

Watch me do what I do

Tik-tik-tak, yoo

Tik-tik-tik-tik-tаk to you





Бу!

Красунчику, ти готовий?

(Гей!)

Тік-тік-так, тік-тік-тік-так, йоу

Ха

Мамо

Темрява спускається, і місяць знову в гості до нас прийшов

Хто це в моїй кімнаті?

Хто зі мною жарти грає?

Ну ж бо, ходімо разом у хованки грати в нашім домі

Я ховаюсь, ти очей не розплющуй

Я вимикаю світло й починаю танцювати

Із тінями у своїй кімнаті

То граюся, то сміюся

Жартую час від часу

Плеск-плеск

Це лише гра, не панікуй

О-о-о, як же я «боюся»

Три, два…

Тік-тік-так, йоу

Трясися, бум-бум

Тік-тік-так, йоу

Танцюю у кімнаті

Тік-тік-так, йоу

Дивно, та це правда

Дивись, що я витворяю

Тік-тік-так, йоу

Мамо

Час то йде, то повертається

Мамо

Хтось приходить, приходить і плаче

Мамо

Я вже стільки місяців живу зі страхом

Клік-клік, клац-клац

Ку-ку

Хтось іде за мною

Хтось стоїть позаду

Тут справді хтось є чи це лише моя уява?

Бу

Тік-тік-так, йоу

Трясися, бум-бум

Тік-тік-так, йоу

Танцюю у кімнаті

Тік-тік-так, йоу

Дивно, та це правда

Дивись, що я витворяю

Тік-тік-так, йоу

Тік-тік-тік-тік-так — тобі

Тік-тік-так — тобі

Ла-ла-ла…

Тссс… стривай, що це було?

Тік-тік-так, йоу

Трясися, бум-бум

Тік-тік-так, йоу

Танцюю у кімнаті

Тік-тік-так, йоу

Дивно, та це правда

Дивись, що я витворяю

Тік-тік-так, йоу

Трясися, бум-бум

Тік-тік-так, йоу

Танцюю у кімнаті

Тік-тік-так, йоу

Дивно, та це правда

Дивись, що я витворяю

Тік-тік-так, йоу

Тік-тік-тік-тік-так — тобі

А ось яке місце здобула Еріка Колесніченко та як вона виступила у фіналі.