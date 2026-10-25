Show24 Музика Вірменія перемогла на Дитячому Євробаченні-2026: скільки голосів віддали переможниці
25 жовтня, 00:25
4
Оновлено - 00:33, 25 жовтня

Вірменія перемогла на Дитячому Євробаченні-2026: скільки голосів віддали переможниці

Поліна Костюк

Фінал Дитячого Євробачення відбувся 24 жовтня 2026 року на Мальті. Сцену пісенного конкурсу та серця слухачів підкорила Naré з Вірменії.

Вона виступала з піснею Boo, повідомляє 24 Канал.

Як проголосували за переможця Дитячого Євробачення-2026:

  • Журі – 103
  • Глядачі – 99
  • У підсумку Naré набрала 202 бали.

Дитяче Євробачення 2026 фінал: Naré – Boo – дивитись виступ онлайн

2 місце у фіналі конкурсу посіла Іспанія, а третє – Франція.

Naré – Boo: текст та переклад пісні

Boo!

Baddie, are you ready?
(Hey)
Tik-tik-tak, tik-tik-tik-tak yoo
Ha

Mama
Mut'y ynkav, eli yekav mez lusiny hyur
Ov e im senyakum?
Ov e ch'ar katakum?
De ari irar het khaghanq mer tany pahmtots'i
Taknvum yem, qo ach'qery mi bats'ir:

Yes luysery marum, parum yem
Shoghqeri het im senyakum
Ham khaghum, ham el tsitsaghum yem
Mekumej katakum

Tsap', tsap'
Khagh e, khuchap
Vakhenum yem ashkharhi ch'ap'
Three, two…

Tik-tik-tak, yoo
Shake it boom-boom
Tik-tik-tak, yoo
Dancing in the room
Tik-tik-tak, yoo
Silly but it's true
Watch me do what I do
Tik-tik-tak, yoo

Mama
Zhamanaky gnum u galis a
Mama
Meky galis a, gali-lalis a
Mama
Vakhy mejs a qani amis a
Click - click, clack - clack
Peekaboo

Meky indz hetevum a
Meky im yetevum a
Mard ka, t'e indz t'vum a?
Boo

Tik-tik-tak, yoo
Shake it boom-boom
Tik-tik-tak, yoo
Dancing in the room
Tik-tik-tak, yoo
Silly but it's true
Watch me do what I do
Tik-tik-tak, yoo

Tik-tik-tik-tik-tak to you
Tik-tik-tak to you

La la la…
Shhhh, wait, what was that?

Tik-tik-tak, yoo
Shake it boom-boom
Tik-tik-tak, yoo
Dancing in the room
Tik-tik-tak, yoo
Silly but it's true
Watch me do what I do

Tik-tik-tak, yoo
Shake it boom-boom
Tik-tik-tak, yoo
Dancing in the room
Tik-tik-tak, yoo
Silly but it'ѕ true
Watch me do what I do
Tik-tik-tak, yoo

Tik-tik-tik-tik-tаk to you


 

Бу!

Красунчику, ти готовий?
(Гей!)
Тік-тік-так, тік-тік-тік-так, йоу
Ха

Мамо
Темрява спускається, і місяць знову в гості до нас прийшов
Хто це в моїй кімнаті?
Хто зі мною жарти грає?
Ну ж бо, ходімо разом у хованки грати в нашім домі
Я ховаюсь, ти очей не розплющуй

Я вимикаю світло й починаю танцювати
Із тінями у своїй кімнаті
То граюся, то сміюся
Жартую час від часу

Плеск-плеск
Це лише гра, не панікуй
О-о-о, як же я «боюся»
Три, два…

Тік-тік-так, йоу
Трясися, бум-бум
Тік-тік-так, йоу
Танцюю у кімнаті
Тік-тік-так, йоу
Дивно, та це правда
Дивись, що я витворяю
Тік-тік-так, йоу

Мамо
Час то йде, то повертається
Мамо
Хтось приходить, приходить і плаче
Мамо
Я вже стільки місяців живу зі страхом
Клік-клік, клац-клац
Ку-ку

Хтось іде за мною
Хтось стоїть позаду
Тут справді хтось є чи це лише моя уява?
Бу

Тік-тік-так, йоу
Трясися, бум-бум
Тік-тік-так, йоу
Танцюю у кімнаті
Тік-тік-так, йоу
Дивно, та це правда
Дивись, що я витворяю
Тік-тік-так, йоу

Тік-тік-тік-тік-так — тобі
Тік-тік-так — тобі

Ла-ла-ла…
Тссс… стривай, що це було?

Тік-тік-так, йоу
Трясися, бум-бум
Тік-тік-так, йоу
Танцюю у кімнаті
Тік-тік-так, йоу
Дивно, та це правда
Дивись, що я витворяю

Тік-тік-так, йоу
Трясися, бум-бум
Тік-тік-так, йоу
Танцюю у кімнаті
Тік-тік-так, йоу
Дивно, та це правда
Дивись, що я витворяю
Тік-тік-так, йоу

Тік-тік-тік-тік-так — тобі

А ось яке місце здобула Еріка Колесніченко та як вона виступила у фіналі.

Пов'язані теми:

Музика
Дитяче Євробачення