Вірменія перемогла на Дитячому Євробаченні-2026: скільки голосів віддали переможниці
Фінал Дитячого Євробачення відбувся 24 жовтня 2026 року на Мальті. Сцену пісенного конкурсу та серця слухачів підкорила Naré з Вірменії.
Вона виступала з піснею Boo, повідомляє 24 Канал.
Як проголосували за переможця Дитячого Євробачення-2026:
- Журі – 103
- Глядачі – 99
- У підсумку Naré набрала 202 бали.
Дитяче Євробачення 2026 фінал: Naré – Boo – дивитись виступ онлайн
2 місце у фіналі конкурсу посіла Іспанія, а третє – Франція.
Naré – Boo: текст та переклад пісні
Boo!
Baddie, are you ready?
(Hey)
Tik-tik-tak, tik-tik-tik-tak yoo
Ha
Mama
Mut'y ynkav, eli yekav mez lusiny hyur
Ov e im senyakum?
Ov e ch'ar katakum?
De ari irar het khaghanq mer tany pahmtots'i
Taknvum yem, qo ach'qery mi bats'ir:
Yes luysery marum, parum yem
Shoghqeri het im senyakum
Ham khaghum, ham el tsitsaghum yem
Mekumej katakum
Tsap', tsap'
Khagh e, khuchap
Vakhenum yem ashkharhi ch'ap'
Three, two…
Tik-tik-tak, yoo
Shake it boom-boom
Tik-tik-tak, yoo
Dancing in the room
Tik-tik-tak, yoo
Silly but it's true
Watch me do what I do
Tik-tik-tak, yoo
Mama
Zhamanaky gnum u galis a
Mama
Meky galis a, gali-lalis a
Mama
Vakhy mejs a qani amis a
Click - click, clack - clack
Peekaboo
Meky indz hetevum a
Meky im yetevum a
Mard ka, t'e indz t'vum a?
Boo
Tik-tik-tak, yoo
Shake it boom-boom
Tik-tik-tak, yoo
Dancing in the room
Tik-tik-tak, yoo
Silly but it's true
Watch me do what I do
Tik-tik-tak, yoo
Tik-tik-tik-tik-tak to you
Tik-tik-tak to you
La la la…
Shhhh, wait, what was that?
Tik-tik-tak, yoo
Shake it boom-boom
Tik-tik-tak, yoo
Dancing in the room
Tik-tik-tak, yoo
Silly but it's true
Watch me do what I do
Tik-tik-tak, yoo
Shake it boom-boom
Tik-tik-tak, yoo
Dancing in the room
Tik-tik-tak, yoo
Silly but it'ѕ true
Watch me do what I do
Tik-tik-tak, yoo
Tik-tik-tik-tik-tаk to you
Бу!
Красунчику, ти готовий?
(Гей!)
Тік-тік-так, тік-тік-тік-так, йоу
Ха
Мамо
Темрява спускається, і місяць знову в гості до нас прийшов
Хто це в моїй кімнаті?
Хто зі мною жарти грає?
Ну ж бо, ходімо разом у хованки грати в нашім домі
Я ховаюсь, ти очей не розплющуй
Я вимикаю світло й починаю танцювати
Із тінями у своїй кімнаті
То граюся, то сміюся
Жартую час від часу
Плеск-плеск
Це лише гра, не панікуй
О-о-о, як же я «боюся»
Три, два…
Тік-тік-так, йоу
Трясися, бум-бум
Тік-тік-так, йоу
Танцюю у кімнаті
Тік-тік-так, йоу
Дивно, та це правда
Дивись, що я витворяю
Тік-тік-так, йоу
Мамо
Час то йде, то повертається
Мамо
Хтось приходить, приходить і плаче
Мамо
Я вже стільки місяців живу зі страхом
Клік-клік, клац-клац
Ку-ку
Хтось іде за мною
Хтось стоїть позаду
Тут справді хтось є чи це лише моя уява?
Бу
Тік-тік-так, йоу
Трясися, бум-бум
Тік-тік-так, йоу
Танцюю у кімнаті
Тік-тік-так, йоу
Дивно, та це правда
Дивись, що я витворяю
Тік-тік-так, йоу
Тік-тік-тік-тік-так — тобі
Тік-тік-так — тобі
Ла-ла-ла…
Тссс… стривай, що це було?
Тік-тік-так, йоу
Трясися, бум-бум
Тік-тік-так, йоу
Танцюю у кімнаті
Тік-тік-так, йоу
Дивно, та це правда
Дивись, що я витворяю
Тік-тік-так, йоу
Трясися, бум-бум
Тік-тік-так, йоу
Танцюю у кімнаті
Тік-тік-так, йоу
Дивно, та це правда
Дивись, що я витворяю
Тік-тік-так, йоу
Тік-тік-тік-тік-так — тобі
А ось яке місце здобула Еріка Колесніченко та як вона виступила у фіналі.