Армения победила на Детском "Евровидении"-2026: сколько голосов получила победительница

Она исполнила песню "Boo", сообщает 24 Канал.

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Как проголосовали за победителя Детского Евровидения-2026:

Жюри – 103

Зрители – 99

В итоге Naré набрала 202 балла.

Детское Евровидение 2026, финал: Naré – Boo – смотреть выступление онлайн

2-е место в финале конкурса заняла Испания, а третье – Франция.

Naré – Boo: текст и перевод песни

Boo!

Baddie, ты готова?

(Hey)

Тик-тик-так, тик-тик-тик-так, ю

Ха

Мама

Муть инкав, эли екав мез лусины хюр

Ов, это у вас?

О, это что за звук?

Де ари ирар хет хаганк мер тань пахмтоц'и

Такнвум йем, ко ач'кэри ми бац'ир:

Да, луйсери марум, парум йем

Шогхэри хет им сенякум

И хагум, и эль цицагум ем

Мекумей катакум

Цап', цап'

Хаг э, хучап

Вахенум йем ашхархи чап'

Три, два…

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Тик-тик-так, ю

Встряхни это бум-бум

Тик-тик-так, ю

Танцуем в комнате

Тик-тик-так, ю

Глупо, но это правда

Смотри, как я это делаю

Тик-тик-так, ю

Мама

Жаманаки гну и галис а

Мама

Меки галис а, гали-лалис а

Мама

Вахи мейс а кани амис а

Клик-клик, клак-клак

Ку-ку

Меки индз хетевум а

Меки им йетевум а

Мард ка, т'е индз т'вум а?

Бу

Тик-тик-так, ю

Шейк-ит бум-бум

Тик-тик-так, ю

Танцуем в комнате

Тик-тик-так, ю

Глупо, но это правда

Смотри, как я это делаю

Тик-тик-так, ю

Тик-тик-тик-тик-так тебе

Тик-тик-так тебе

Ла-ла-ла…

Шшш, подожди, что это было?

Тик-тик-так, ю

Встряхни это бум-бум

Тик-тик-так, ю

Танцуем в комнате

Тик-тик-так, ю

Глупо, но это правда

Смотри, как я это делаю

Тик-тик-так, ю

Трясись, бум-бум

Тик-тик-так, ю

Танцую в комнате

Тик-тик-так, ю

Глупо, но это правда

Смотри, как я это делаю

Тик-тик-так, ю

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Тик-тик-тик-тик-так тебе

Бу!

Красавчик, ты готов?

(Эй!)

Тик-тик-так, тик-тик-тик-так, йоу

Ха

Мама

Темнота спускается, и луна снова пришла к нам в гости

Кто это в моей комнате?

Кто со мной шутит?

Ну же, пойдем вместе играть в прятки в нашем доме

Я прячусь, ты глаз не открывай

Я выключаю свет и начинаю танцевать

С тенями в своей комнате

То играю, то смеюсь

Время от времени шучу

Плеск-плеск

Это всего лишь игра, не паникуй

О-о-о, как же я "боюсь"

Три, два…

Тик-тик-так, йоу

Трясись, бум-бум

Тик-тик-так, йоу

Танцую в комнате

Тик-тик-так, йоу

Странно, но это правда

Смотри, что я вытворяю

Тик-тик-так, йоу

Мама

Время то уходит, то возвращается

Мама

Кто-то приходит, приходит и плачет

Мама

Я уже столько месяцев живу в страхе

Клик-клик, щелк-щелк

Ку-ку

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Кто-то идет за мной

Кто-то стоит сзади

Здесь действительно кто-то есть или это только мое воображение?

Бу

Тик-тик-так, йоу

Дрожи, бум-бум

Тик-тик-так, йоу

Танцую в комнате

Тик-тик-так, йоу

Странно, но это правда

Смотри, что я вытворяю

Тик-тик-так, йоу

Тик-тик-тик-тик-так – тебе

Тик-тик-так – тебе

Ла-ла-ла…

Тссс… подожди, что это было?

Тик-тик-так, йоу

Трясись, бум-бум

Тик-тик-так, йоу

Танцую в комнате

Тик-тик-так, йоу

Странно, но это правда

Смотри, что я вытворяю

Тик-тик-так, йоу

Трясись, бум-бум

Тик-тик-так, йоу

Танцую в комнате

Тик-тик-так, йоу

Странно, но это правда

Смотри, что я вытворяю

Тик-тик-так, йоу

Тик-тик-тик-тик-так – тебе

А вот какое место заняла Эрика Колесниченко и как она выступила в финале.