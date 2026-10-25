Армения победила на Детском "Евровидении"-2026: сколько голосов получила победительница

Naré / Фото: junioreurovision
Финал "Детского Евровидения" состоялся 24 октября 2026 года на Мальте. Сцену песенного конкурса и сердца зрителей покорила Naré из Армении.
Она исполнила песню "Boo", сообщает 24 Канал.
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Как проголосовали за победителя Детского Евровидения-2026:
- Жюри – 103
- Зрители – 99
- В итоге Naré набрала 202 балла.
Детское Евровидение 2026, финал: Naré – Boo – смотреть выступление онлайн
2-е место в финале конкурса заняла Испания, а третье – Франция.
Naré – Boo: текст и перевод песни
Boo!
Baddie, ты готова?
(Hey)
Тик-тик-так, тик-тик-тик-так, ю
Ха
Мама
Муть инкав, эли екав мез лусины хюр
Ов, это у вас?
О, это что за звук?
Де ари ирар хет хаганк мер тань пахмтоц'и
Такнвум йем, ко ач'кэри ми бац'ир:
Да, луйсери марум, парум йем
Шогхэри хет им сенякум
И хагум, и эль цицагум ем
Мекумей катакум
Цап', цап'
Хаг э, хучап
Вахенум йем ашхархи чап'
Три, два…
Тик-тик-так, ю
Встряхни это бум-бум
Тик-тик-так, ю
Танцуем в комнате
Тик-тик-так, ю
Глупо, но это правда
Смотри, как я это делаю
Тик-тик-так, ю
Мама
Жаманаки гну и галис а
Мама
Меки галис а, гали-лалис а
Мама
Вахи мейс а кани амис а
Клик-клик, клак-клак
Ку-ку
Меки индз хетевум а
Меки им йетевум а
Мард ка, т'е индз т'вум а?
Бу
Тик-тик-так, ю
Шейк-ит бум-бум
Тик-тик-так, ю
Танцуем в комнате
Тик-тик-так, ю
Глупо, но это правда
Смотри, как я это делаю
Тик-тик-так, ю
Тик-тик-тик-тик-так тебе
Тик-тик-так тебе
Ла-ла-ла…
Шшш, подожди, что это было?
Тик-тик-так, ю
Встряхни это бум-бум
Тик-тик-так, ю
Танцуем в комнате
Тик-тик-так, ю
Глупо, но это правда
Смотри, как я это делаю
Тик-тик-так, ю
Трясись, бум-бум
Тик-тик-так, ю
Танцую в комнате
Тик-тик-так, ю
Глупо, но это правда
Смотри, как я это делаю
Тик-тик-так, ю
Тик-тик-тик-тик-так тебе
Бу!
Красавчик, ты готов?
(Эй!)
Тик-тик-так, тик-тик-тик-так, йоу
Ха
Мама
Темнота спускается, и луна снова пришла к нам в гости
Кто это в моей комнате?
Кто со мной шутит?
Ну же, пойдем вместе играть в прятки в нашем доме
Я прячусь, ты глаз не открывай
Я выключаю свет и начинаю танцевать
С тенями в своей комнате
То играю, то смеюсь
Время от времени шучу
Плеск-плеск
Это всего лишь игра, не паникуй
О-о-о, как же я "боюсь"
Три, два…
Тик-тик-так, йоу
Трясись, бум-бум
Тик-тик-так, йоу
Танцую в комнате
Тик-тик-так, йоу
Странно, но это правда
Смотри, что я вытворяю
Тик-тик-так, йоу
Мама
Время то уходит, то возвращается
Мама
Кто-то приходит, приходит и плачет
Мама
Я уже столько месяцев живу в страхе
Клик-клик, щелк-щелк
Ку-ку
Кто-то идет за мной
Кто-то стоит сзади
Здесь действительно кто-то есть или это только мое воображение?
Бу
Тик-тик-так, йоу
Дрожи, бум-бум
Тик-тик-так, йоу
Танцую в комнате
Тик-тик-так, йоу
Странно, но это правда
Смотри, что я вытворяю
Тик-тик-так, йоу
Тик-тик-тик-тик-так – тебе
Тик-тик-так – тебе
Ла-ла-ла…
Тссс… подожди, что это было?
Тик-тик-так, йоу
Трясись, бум-бум
Тик-тик-так, йоу
Танцую в комнате
Тик-тик-так, йоу
Странно, но это правда
Смотри, что я вытворяю
Тик-тик-так, йоу
Трясись, бум-бум
Тик-тик-так, йоу
Танцую в комнате
Тик-тик-так, йоу
Странно, но это правда
Смотри, что я вытворяю
Тик-тик-так, йоу
Тик-тик-тик-тик-так – тебе
А вот какое место заняла Эрика Колесниченко и как она выступила в финале.
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