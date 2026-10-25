Дитяче Євробачення-2026: яке місце Еріка Колесніченко здобула для України

24 жовтня відбувся фінал конкурсу "Дитяче Євробачення-2026" на Мальті. Українка Еріка Колесніченко з Білої Церкви заспівала пісню "Не колискова".

Юна співачка посіла 9 місце серед 16 конкурсантів. Тоді як перемогу здобула Вірменія, повідомляє 24 Канал.

Еріка Колесніченко вийшла на сцену Мальти з бенгером, який написала Світлана Тарабарова. Трек "Не колискова" – маніфест-звернення до аудиторії про пробудження, сміливість і віру в себе, де поєднались звучання мюзиклу та K-pop-бенгера.

Як проголосували за Еріку Колесніченко:

Представниця України отримала 106 балів за свій виступ у фіналі конкурсу: 38 балів їй віддали журі, а 68 – глядачі.

Таким чином, Еріка забезпечила Україні місце в десятці найкращих цьогоріч.

Дитяче Євробачення 2026 Україна: дивіться відео виступу Еріки Колесніченко

Раніше ми розповідали, які цікаві хобі є в Еріки Колесніченко та як вона почала співати.