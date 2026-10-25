Детское "Евровидение"-2026: какое место Эрика Колесниченко завоевала для Украины

Юная певица заняла 9-е место среди 16 участников. В то время как победу одержала Армения, сообщает "24 Канал".

Реклама Adv

популярные видео

Эрика Колесниченко вышла на сцену Мальты с хитом, который написала Светлана Тарабарова. Трек "Не колыбельная" – манифест-обращение к аудитории о пробуждении, смелости и вере в себя, в котором соединились звучание мюзикла и K-pop-хита.

Как проголосовали за Эрику Колесниченко:

Представительница Украины получила 106 баллов за свое выступление в финале конкурса: 38 баллов ей отдали члены жюри, а 68 – зрители.

Таким образом, Эрика обеспечила Украине место в десятке лучших в этом году.

Детское Евровидение 2026, Украина: смотрите видео выступления Эрики Колесниченко

Ранее мы рассказывали, какие интересные хобби есть у Эрики Колесниченко, и как она начала петь.