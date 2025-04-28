У день обстрілу Києва: колишній "Холостяк" Черкасов з дружиною розважився на концерті Меладзе

Головний герой 7 сезону проєкту "Холостяк", плавець Дмитро Черкасов разом з дружиною побував на концерті російського співака грузинського походження Валерія Меладзе. Про це Олександра повідомила 25 квітня, у День жалоби.

24 квітня, коли Росія масовано обстріляла Київ, Дмитро та Олександра відвідали концерт Меладзе у Дубліні. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Черкасової.

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Олександра Черкасова опублікувала світлину з Дмитром. Усміхнені чоловік та дружина позують на фоні афіші концертів Валерія Меладзе, обіймаючись. В описі до фото жінка відмітила російського співака.

Дмитро Черкасов з дружиною / Фото з інстаграму Олександри Черкасової

Також Олександра поширила відео з концерту російського співака.

Зазначимо, що Олександра Черкасова опублікувала відповідні фото та відео 25 квітня, коли був День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки Росії на Київ 24 квітня.

У відповідь на один із коментарів жінка написала, що концерт Меладзе відбувся 24 квітня, тоді вона відео не публікувала. А про те, що 25 квітня оголосили Днем жалоби, дізналася вже після того, як поширила його.

Олександра Черкасова відповіла на коментар / Скриншот з інстаграму

Олександру Черкасову розкритикували у мережі

У коментарях деякі люди розкритикували Олександру Черкасову через те, що вона розповіла, що сходила з чоловіком на концерт Валерія Меладзе, який намагається всидіти на двох стільцях під час війни, у День жалоби.

"Фу, Боже, ну як так, повне розчарування".

"Знаєте, сьогодні в нашій країні траур за загиблими від жахливого обстрілу. Саме час розказати своїм підписникам, як ви чудово сходили саме на Меладзе. Шкода, що ви взагалі цим ще й пишаєтесь й не знайшлося більш достойних виконавців, на яких би ви пішли, показуючи дійсно гарний приклад. Також шкода, що ви за кордоном втратили відчуття реальності, повагу до своїх підписників, що перебувають тут та мають родичів у війську. Але навіщо це розуміти. Це ж, мабуть, незручно вам".

"Я пам'ятаю, як ви ридали при повномасштабному вторгненні, як в одних трусах втікали… Чи, може, забули? А тепер того москаля постите?! Ви дволика людина, де вітер подує, туди й ви. Аж бридко стало".

"Сьогодні день трауру. Ну для чого таке постити саме сьогодні? Ходіть на концерти, живіть, але ж ну трішки потрібно мати повагу".

Водночас знайшлися й ті, кого вчинок Черкасової не обурив, адже вони зловили ностальгію.

"Сашенька, дякую за спогади з дитинства! Що б там хто не казав, але це було наше життя! Щасливе, безпечне, з мріями та романтичними прогулянками по нічному місту, з крутими концертами по телебаченню в передноворічний вечір… Ех… Як же ж хочеться знову туди, в адекватний світ!"

"Вау, ностальгія дитинства, коли чуєш Меладзе. Вам бажаю тільки миру і добра, живіть своє життя і насолоджуйтеся моментами, а на хейтерів не звертайте уваги, бо їм завжди все не так".

Коментарі під дописом Олександри Черкасової / Скриншоти з інстаграму

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